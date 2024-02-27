За його словами, Росії не можна дозволити перемогти на полі бою.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь вслід за президентом Еммануелем Макроном не відкинув можливості відправки військових в Україну.

"Ми не можемо погодитися з тим, що Росія повинна виграти цю війну, що авторитарна країна повинна силою взяти під контроль демократичну країну. Тому що за Україною стоїмо ми", - заявив Атталь, цитує Ouest-France.

Французький прем'єр наголосив, що Швеція і Фінляндія вступають до НАТО, тому що бачать загрозу з боку Росії.

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"Ми підтримуємо Україну з першого дня. Ми будемо продовжувати підтримувати українців", - додав Атталь.

Чи воюватимуть іноземні військові в Україні?

Лідери з ЄС, США та Канади зібралися у Парижі 26 лютого, щоб сигналізувати президенту Росії Володимиру Путіну про європейську рішучість щодо підтримки України і спростувати наратив Кремля про те, що Росія неодмінно здобуде перемогу у війні.

За підсумками зустрічі президент Франції заявив, що не виключає відправку західних військ на територію України в майбутньому.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що представники 28 країн в ході зустрічі в Парижі обговорювали ідею відправки в Україну військових. Єдиної позиції з цього питання не було.

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