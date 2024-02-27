Представники 28 країн в ході зустрічі в Парижі обговорювали ідею відправки в Україну військових. Єдиної позиції з цього питання не було.
"Найбільш бурхлива дискусія розгорнулася навколо питання відправки солдатів в Україну. І тут теж не було абсолютно ніякої згоди", - цитує президента Польщі Анджея Дуду Польське радіо.
Після зустрічі, він зазначив, що ніякого ентузіазму з приводу цієї ідеї не було.
"Що стосується деталей, окремі країни самі вирішують, яку допомогу вони надають Україні", - підкреслив він.
Зустріч лідерів у Парижі - що відомо
Лідери з ЄС, США та Канади зібралися у Парижі 26 лютого, щоб сигналізувати президенту Росії Володимиру Путіну про європейську рішучість щодо підтримки України і спростувати наратив Кремля про те, що Росія неодмінно здобуде перемогу у війні.
Французькі офіційні особи заявили, що конференція з безпеки в Мюнхені на початку цього місяця була просякнута "приреченістю і похмурістю", і що Макрон прагне розвіяти ці настрої.
При цьому президент Франції заявив, що не виключає відправку західних військ на територію України в майбутньому.