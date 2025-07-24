Уряд Естонії прийняв рішення зробити санкції проти Білорусі безстроковими, продовживши заборону на в'їзд для ключових представників режиму країни. Зокрема до цього переліку увійшов й білоруський диктатор Олександр Лукашенко, пише ERR.
Таку ініціативу вніс міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. За його словами, ситуація з правами людини в Білорусі залишається незмінною, а підтримка Мінськом агресії РФ проти України лише посилює необхідність тиску.
"Протягом майже п'яти років після введення санкцій в Білорусі не відбулося позитивних змін. Ми не можемо закривати очі на триваючі репресії, тому санкції повинні зберігатися без обмеження за термінами", - наголосив дипломат.
Згідно з наказом міністра, у переліку осіб, які підпадають під санкції, значаться 273 людини, серед яких високопоставлені чиновники, судді, силовики, пропагандисти та соратників президента Білорусі Олександра Лукашенка. Також до цього списку увійшов й сам Лукашенко, якого ні Естонія, ні інші країни ЄС не вважають легітимним главою держави.
"Санкції були вперше введені Естонією у 2020 році на тлі масштабних протестів після президентських виборів в Білорусі. Раніше вони кілька разів продовжувалися і були терміновими", - нагадали в ERR.
Політика Лукашенка - останні новини
Як писав УНІАН, Олександр Лукашенко запропонував встановити у Мінську пам'ятник Сі Цзіньпіну. Таку ідею він озвучив на церемонії урочистого відкриття Національного футбольного стадіону 7 червня. За його словами, новий стадіон та басейн у столиці Білорусі стали "подарунком китайського народу".
"Ми офіційно відкриваємо найбільший "пам'ятник". Я сказав на вході (біля стадіону встановлено скульптурну композицію, що зображує футболістів Білорусі та Китаю - ред.): якраз тут треба поставити і пам'ятник моєму другу Сі Цзіньпіну. Тому що тільки завдяки йому китайці власним коштом збудували цей стадіон", - зазначив Лукашенко.
Водночас білоруський доброволець відповів, чи можливо повалити режим Лукашенка. Він вважає, що збройний опір в Білорусі наразі неможливий.
"Цього не хоче переважна більшість білорусів. Нібито всі хочуть свободи, але вони не хочуть щось для цього робити. Можливо, за якогось збігу обставин, зокрема - перемоги України над Росією, чи ще якихось чинників, народ почне діяти. Але наразі радикального типу активності не слід чекати. Надто сильно закручені "гаєчки режиму". Люди, які є всередині країни, нічого не зможуть зробити", - зауважив доброволець.