Таке ж обмеження застосували ще проти понад 250 представників білоруського режиму.

Уряд Естонії прийняв рішення зробити санкції проти Білорусі безстроковими, продовживши заборону на в'їзд для ключових представників режиму країни. Зокрема до цього переліку увійшов й білоруський диктатор Олександр Лукашенко, пише ERR.

Таку ініціативу вніс міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. За його словами, ситуація з правами людини в Білорусі залишається незмінною, а підтримка Мінськом агресії РФ проти України лише посилює необхідність тиску.

"Протягом майже п'яти років після введення санкцій в Білорусі не відбулося позитивних змін. Ми не можемо закривати очі на триваючі репресії, тому санкції повинні зберігатися без обмеження за термінами", - наголосив дипломат.

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Згідно з наказом міністра, у переліку осіб, які підпадають під санкції, значаться 273 людини, серед яких високопоставлені чиновники, судді, силовики, пропагандисти та соратників президента Білорусі Олександра Лукашенка. Також до цього списку увійшов й сам Лукашенко, якого ні Естонія, ні інші країни ЄС не вважають легітимним главою держави.

"Санкції були вперше введені Естонією у 2020 році на тлі масштабних протестів після президентських виборів в Білорусі. Раніше вони кілька разів продовжувалися і були терміновими", - нагадали в ERR.

Політика Лукашенка - останні новини

Як писав УНІАН, Олександр Лукашенко запропонував встановити у Мінську пам'ятник Сі Цзіньпіну. Таку ідею він озвучив на церемонії урочистого відкриття Національного футбольного стадіону 7 червня. За його словами, новий стадіон та басейн у столиці Білорусі стали "подарунком китайського народу".

"Ми офіційно відкриваємо найбільший "пам'ятник". Я сказав на вході (біля стадіону встановлено скульптурну композицію, що зображує футболістів Білорусі та Китаю - ред.): якраз тут треба поставити і пам'ятник моєму другу Сі Цзіньпіну. Тому що тільки завдяки йому китайці власним коштом збудували цей стадіон", - зазначив Лукашенко.

Водночас білоруський доброволець відповів, чи можливо повалити режим Лукашенка. Він вважає, що збройний опір в Білорусі наразі неможливий.

"Цього не хоче переважна більшість білорусів. Нібито всі хочуть свободи, але вони не хочуть щось для цього робити. Можливо, за якогось збігу обставин, зокрема - перемоги України над Росією, чи ще якихось чинників, народ почне діяти. Але наразі радикального типу активності не слід чекати. Надто сильно закручені "гаєчки режиму". Люди, які є всередині країни, нічого не зможуть зробити", - зауважив доброволець.

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