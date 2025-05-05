На його думку, наразі радикального типу активності в країні очікувати не варто.

Значна частина жителів Білорусі негативно ставляться до режиму Олександра Лукашенка, але мало хто хоче боротися за свободу.

Про це в інтерв'ю "Еспресо" розповів білоруський доброволець, розвідник Білоруського добровольчого корпусу (БДК). За його словами, головна місія цього підрозділу - підтримка українського народу в його боротьбі за незалежність, а завдання - максимально ефективно знищувати ворога, здобувати практичний бойовий досвід, а також об'єднувати білоруську молодь, готову до дій задля майбутнього визволення країни.

Військовий додав, що бійці підрозділу прагнуть свободи для своєї держави, знищення орієнтованого на Кремль режиму та звільнення політичних в'язнів. Водночас він вважає, що збройний опір в Білорусі наразі неможливий:

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"Цього не хоче переважна більшість білорусів. Нібито всі хочуть свободи, але вони не хочуть щось для цього робити. Можливо, за якогось збігу обставин, зокрема - перемоги України над Росією, чи ще якихось чинників, народ почне діяти. Але наразі радикального типу активності не слід чекати. Надто сильно закручені "гаєчки режиму". Люди, які є всередині країни, нічого не зможуть зробити".

Проте, на його думку, потрібно чітко усвідомити: ніхто, окрім самих білорусів, не буде звільняти Білорусь - ні Європа, ні Україна, ні США. За даними військового, абсолютна більшість білорусів не підтримує російську агресію. Проте є частина населення, яка схиляється на бік Росії.

Доброволець не виключає: коли настане час для "визволення Білорусі", мало хто з БДК відмовиться застосувати свої знання та досвід, здобуті у війні, для звільнення власної країни.

Роль Білорусі у війні

Нагадаємо, Білорусь відіграє непряму, але критично важливу роль у війні Росії проти України, надаючи політичну, логістичну та військову підтримку агресору, попри формальну відсутність безпосередньої участі в бойових діях.

На початку повномасштабного вторгнення окупанти використали білоруську територію як один із головних напрямів для атаки на Київ. Через кордон проходила техніка, війська та ракети.

У перші місяці великої війни з території Білорусі запускалися ракети по Україні, а білоруська армія неодноразово проводила спільні навчання з російською, часто в прикордонних з Україною регіонах.

Крім того, Олександр Лукашенко повністю підтримує російську агресію, повторюючи кремлівські наративи про "західну провокацію", "загрозу НАТО" і "необхідність спецоперації".

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