'Дорогому другу': Лукашенко запропонував встановити у Мінську пам'ятник Сі Цзіньпіну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував встановити у Мінську пам'ятник лідеру Китаю Сі Цзіньпіну. Цю ідею він озвучив на церемонії урочистого відкриття Національного футбольного стадіону 7 червня, яку транслювало білоруське держагентство "БЕЛТА".
Диктатор заявив, що новий стадіон та басейн у столиці Білорусі стали "подарунком китайського народу". У цих проєктах не було використано "жодного білоруського рубля".
"Ми офіційно відкриваємо найбільший "пам'ятник". Я сказав на вході (біля стадіону встановлено скульптурну композицію, що зображує футболістів Білорусі та Китаю — ред.): якраз тут треба поставити і пам'ятник моєму другу Сі Цзіньпіну. Тому що тільки завдяки йому китайці власним коштом збудували цей стадіон", — сказав Лукашенко.
Віцепрезидент Олімпійського комітету Китаю Чжан Цзяшен також був присутній на урочистостях. Він назвав стадіон символом "міцної дружби та плідної співпраці" Білорусі та Китаю.
Що відомо про новий стадіон у Мінську
Національний футбольний стадіон - це нова арена у Мінську, збудована китайським підрядником Beijing Urban Construction Group. Трибуни розраховані на понад 33 тисячі людей. У дизайні присутні білі та червоні кольори.