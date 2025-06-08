'Дорогому другу': Лукашенко запропонував встановити у Мінську пам'ятник Сі Цзіньпіну

Диктатор заявив про це у присутності високопоставленого чиновника КНР на відкритті стадіону, збудованого за кошти китайців.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував встановити у Мінську пам'ятник лідеру Китаю Сі Цзіньпіну. Цю ідею він озвучив на церемонії урочистого відкриття Національного футбольного стадіону 7 червня, яку транслювало білоруське держагентство "БЕЛТА".

Диктатор заявив, що новий стадіон та басейн у столиці Білорусі стали "подарунком китайського народу". У цих проєктах не було використано "жодного білоруського рубля".

"Ми офіційно відкриваємо найбільший "пам'ятник". Я сказав на вході (біля стадіону встановлено скульптурну композицію, що зображує футболістів Білорусі та Китаю — ред.): якраз тут треба поставити і пам'ятник моєму другу Сі Цзіньпіну. Тому що тільки завдяки йому китайці власним коштом збудували цей стадіон", — сказав Лукашенко.

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Віцепрезидент Олімпійського комітету Китаю Чжан Цзяшен також був присутній на урочистостях. Він назвав стадіон символом "міцної дружби та плідної співпраці" Білорусі та Китаю.

Що відомо про новий стадіон у Мінську

Національний футбольний стадіон - це нова арена у Мінську, збудована китайським підрядником Beijing Urban Construction Group. Трибуни розраховані на понад 33 тисячі людей. У дизайні присутні білі та червоні кольори.

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