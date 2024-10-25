'Боюсь навіть сказати': Лукашенко пригрозив Росії війною у разі спроби анексувати Білорусь

Самопроголошений президент РБ зазначив, що сьогоднішні реалії диктують політикам думати про майбутні наслідки, а не діяти за принципами минулого.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що в "високих колах" Росії є ті, хто прагне приєднати Білорусь. Однак, така спроба призведе до війни, заявив Лукашенко в інтерв'ю російським пропагандистам.

"Ви менші, ми більші, а в нас економіка така, сяка. Ми вам допомагатимемо і далі вступайте до складу Росії". Так питання ставити не можна. Це неможливо та нереалізовано. Боюся навіть сказати, що це війна", - сказав Лукашенко "Известиям".

За його словами, між Білоруссю та Росією і так створюється Союзна держава, що дозволяє сформувати тісніші відносини, ніж навіть в унітарній державі. "Ми можемо вибудувати такі відносини, які будуть тісніші та міцніші, ніж в унітарній державі. І ніхто ні на кого не ображатиметься", - підкреслив Лукашенко.

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Диктатор також зазначив, що сьогоднішні реалії диктують політикам думати про майбутні наслідки, а не діяти за принципами минулого:

"Це не Середньовіччя, коли захопив територію, податки платиш і добре - світ змінився, інший світ. Тому дурні завдання ставити перед собою не треба, і завжди треба думати про те, що буде потім".

Союзна держава РФ та Білорусі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, проект Союзної держави Росії та Білорусі, започаткований у 2000 році, за 20 років дозволив створити єдиний митний простір, зону вільної торгівлі та значно розширити співпрацю у сфері силових структур і зовнішньої політики.

У 2023 році ЗМІ повідомили про існування документа під назвою "Стратегічні цілі Російської Федерації та Білорусі", в якому передбачено поетапне приєднання Білорусі до Росії до 2030 року. План, складений у 2021 році, включав прагнення "забезпечити переважаючий вплив" Росії на соціальну політику, торгівлю, економіку, науку, освіту та культуру Білорусі.

Серед методів досягнення цієї мети — видача російських паспортів громадянам Білорусі, створення групи білорусів, "зацікавлених в інтеграції", і орієнтація бізнес-кіл на російський ринок. Крім того, передбачалося наблизити білоруське законодавство до законів РФ. У документі також було зазначено можливі загрози у вигляді зближення Лукашенка з НАТО та впливу на Мінськ націоналістичних і прозахідних політиків.

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