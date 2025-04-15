РФ відправила в космос льотчика з Криму, засудженого в Україні за держзраду, - ЗМІ

Чоловік понад десять років служив у збройних силах Росії, включаючи період після початку повномасштабного вторгнення.

Росія відправила в космос засудженого за держзраду льотчика, який служив в анексованому Криму, повідомляє проєкт "Система".

Зазначається, що 8 квітня в космос за програмою Росії полетів уродженець Запорізької області Олексій Зубрицький. Він засуджений в Україні за державну зраду.

До анексії Криму в 2014 році Зубрицький проходив службу як льотчик у складі авіаційного підрозділу. Після початку окупації його було переведено до іншої частини на материковій Україні, куди він мав прибути до 12 травня 2014 року, але цього так і не зробив.

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11 березня 2025 року Вінницький міський суд визнав його винним у державній зраді та заочно призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

"В період з 22.03.2014 по 13.05.2014, перебуваючи в Севастополі, діючи навмисно, з корисливих мотивів, здійснив перехід на бік ворога, чим вчинив державну зраду, тобто дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться у вироку суду.

Згідно з даними слідства, обвинувачений понад десять років служив у збройних силах Росії, включаючи період після початку повномасштабного вторгнення.

Біографія Зубрицького на сайті Центру підготовки космонавтів вказує, що у 2014–2018 роках він служив у військових частинах у Криму та на півдні Росії - серед них 38-й та 31-й винищувальні авіаполки, а також 960-й штурмовий авіаційний полк.

У 2018 році його прийняли до загону космонавтів, а в кінці 2024 року, за інформацією "Роскосмосу", він проходив підготовку на базі Європейського космічного агентства в Кельні.

Як зазначає "Система", 32-річний Зубрицький став першим космонавтом в історії, засудженим за держзраду.

8 квітня 2025 року з космодрому Байконур до Міжнародної космічної станції стартував новий екіпаж ракети "Союз", запуск якої був приурочений до 80-річчя Перемоги. На борту ракети, прикрашеної зображенням монумента "Батьківщина-мати", перебували американець Джонні Кім, а також громадяни РФ Сергій Рижиков та Олексій Зубрицький.

Плани РФ в космосі

Як писав УНІАН, раніше видання Forbes повідомило, що РФ хоче розмістити ядерну бомбу на орбіті. Експерти та аналітики попередили, що це може почати світову війну.

За словами головної директорки відділу космічної безпеки і стабільності у вашингтонській організації "Безпечний світ" Вікторії Самсон, підрив російської ядерної боєголовки в космосі становитиме загрозу для космонавтів на міжнародній космічній станції.

Водночас надійшла інформація про те, що Росія розмістила нову космічну зброю на орбіті супутника США.

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