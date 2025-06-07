У США, як і в Росії, стратегічні бомбардувальники перебувають поза укриттями.

Операція України зі знищення стратегічних бомбардувальників Росії змусила генералів і аналітиків переглянути можливі загрози для цінних літаків США як на рідній території, так і за кордоном. Ситуація викликає тривогу, пише CNN.

"Це момент, який змушує підняти брови", - заявив начальник штабу ВПС США генерал Девід Олвін на конференції з питань оборони у Вашингтоні у вівторок, додавши, що США є вразливими перед подібними атаками.

А ось старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки (CNAS) Томас Шугарт зазначив, що в США немає безпечних зон через те, що військові бази там практично не захищені. ЗМІ пише, що під "незахищеними" Шугарт має на увазі, що на американських базах бракує укриттів, достатньо міцних, щоб захистити військові літаки від ударів із повітря - чи то дрони, чи то ракети.

Відео дня

Під час операції "Павутина" можна було помітити, що російські літаки перебували на злітно-посадкових смугах без укриття - точно так само, як розміщуються американські військові літаки на багатьох базах у США та за їхніми межами. У підсумку СБУ знищила 1 червня цілей на суму близько 7 мільярдів доларів, тоді як лише один стратегічний бомбардувальник ВПС США B-2 коштує близько 2 мільярдів, і таких літаків у США тільки 20 одиниць.

"Ударні сили Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) - літаки, ракетні установки, надводні та підводні кораблі, спецпризначенці - можуть атакувати американські літаки та їхню інфраструктуру на авіабазах у всьому світі, включно з континентальною частиною США", - написали Шугарт і його співавтор Тімоті Волтон у доповіді для Hudson Institute, в якій розглядалися загрози американським військовим базам з боку Китаю в разі конфлікту наддержав.

Військові симуляції та аналітика показують, що переважна більшість втрат авіації США, найімовірніше, відбудеться на землі - на аеродромах. Ці втрати можуть бути катастрофічними, йдеться в матеріалі. Наприклад, авіабаза Андерсон на острові Гуам - можливо, найважливіший повітряний підрозділ США в Тихому океані, де розміщувалися ті самі бомбардувальники B-2 вартістю $2 млрд, а також B-1 і B-52 - не має укріплених укриттів.

"Зараз, гадаю, ми не на тому рівні, на якому маємо бути", - заявив генерал Олвін на конференції CNAS. США тепер необхідно не тільки захищати свої бази і літаки, а й надійно стежити за навколишніми територіями.

Ціна "гри в оборону"

Однак усе це коштує грошей, і Олвін визнав, що перед США стоїть бюджетна дилема - чи витрачати оборонні кошти на укріплені ангари та системи захисту від дронів і ракет, чи вкладатися в наступальне озброєння, щоб атакувати противника.

Укріплені ангари для літаків не мають "гучного" вигляду в ЗМІ, на відміну від дорогих оборонних програм, таких як нові стратегічні бомбардувальники B-21, кожен з яких оцінюється приблизно в 700 мільйонів доларів.

Будівництво одного укріпленого ангара обходиться приблизно в 30 мільйонів доларів.

Величезні території як "слабкість"

У випадку Росії її величезна територія довгий час вважалася перевагою у війні з Україною. Одна з авіабаз, уражених під час української операції "Павутина", перебувала ближче до Китаю і Японії, ніж до Києва.

Але тепер розміри Росії стали її слабкістю. Кожен прикордонний перехід може стати точкою проникнення; кожен вантажний контейнер на трасі або поїзді повинен викликати підозри.

І аналогічна ситуація складається в США, підкреслюють журналісти. Адже бази стратегічних бомбардувальників ВПС США розташовані, як правило, в глибині країни - але поруч із транспортними артеріями, якими щодня проїжджають тисячі вантажівок.

Наприклад, усі 20 бомбардувальників B-2 базуються на авіабазі Вайтмен у штаті Міссурі. Це приблизно 1 000 км від найближчого узбережжя Мексиканської затоки, але всього 40 км на південь від міжштатної траси I-70 - однієї з головних магістралей США. База Дайесс у Техасі, де базуються B-1, також розташована поруч із важливою автомагістраллю I-20.

"Згадайте про всі контейнери та нелегальні проникнення всередині наших кордонів. Цей зв'язок має викликати тривогу в певних колах США", - сказав колишній директор оперативного центру розвідки Тихоокеанського командування США Карл Шустер.

Китай зовсім в іншій ситуації

Згідно з доповіддю Hudson Institute, НВАК за роки правління Сі Цзіньпіна вклала великі ресурси в захист своєї авіації в рамках масштабного військового нарощування. У Китаю є понад 650 укріплених укриттів для літаків на базах у межах 1850 км від Тайванської протоки.

Але Шугарт і Волтон вважають, що найкращий хід Вашингтона - змусити Пекін будувати ще більше укриттів, посиливши власні ударні можливості в Азії. "У відповідь НВАК, імовірно, продовжить витрачати кошти на дорогі пасивні й активні заходи оборони, і в неї залишиться менше ресурсів для інших інвестицій, включно з наступальним озброєнням і проєкцією сили", - написали вони.

Інші новини про операцію "Павутина"

Раніше УНІАН повідомляв, чи знали водії фур про операцію СБУ "Павутина" заздалегідь. За словами президента України Володимира Зеленського, вони просто виконували свою роботу, не відаючи про участь в операції.

Крім того, ми розповідали, що заміна втрачених від "Павутини" бомбардувальників займе в Росії роки. Сполучені Штати Америки оцінили втрати авіації РФ наступним чином: уражено до 20 військових літаків, ще близько 10 - знищено.

Вас також можуть зацікавити новини: