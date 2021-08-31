Цим військовим став генерал-майор Кріс Донах’ю.

Пентагон опублікував фото з останнім американським військовослужбовцем, який залишив Афганістан.

Оборонне відомство США показало відповідне фото на своїй сторінці в Twitter.

Цим військовим став генерал-майор Кріс Донах’ю, який зображений на фото під час заходження на борт літака Boeing C-17 Globemaste в міжнародному аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі.

"Останній американський солдат, який покинув Афганістан: генерал-майор Кріс Донах’ю, командувач 18-м повітряно-десантним корпусом C-17, 30 серпня 2021 року, завершення місії США в Кабулі", - йдеться в повідомленні.

18-й повітряно-десантний корпус США також опублікував це фото.

"Це була неймовірно складна, напружена місія, наповнена безліччю складнощів, з постійно діючими загрозами. Наші війська проявили витримку, дисципліну і співчуття. Нижче представлена фотографія останнього солдата, який покинув Афганістан", - заявили там.

Талібан захопив владу в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула.

Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.

Україна вже трьома рейсами повертала українців з Афганістану. Зокрема, 23 серпня було евакуйовано 98 осіб: 41 українця та 57 афганців.. 28 серпня два літаки з евакуйованими людьми з Афганістану вже прибули в міжнародний аеропорт "Бориспіль". Всього вдалося вивезти близько 360 осіб, з них майже 80 українців.

19 серпня Міжнародний валютний фонд призупинив допомогу Афганістану. 25 серпня стало відомо, що Світовий банк припинив фінансування проектів у Афганістані.

30 серпня у Пентагоні заявили, що США завершили виведення свого військового контингенту, а також евакуацію американських громадян і біженців з Афганістану. На цьому тлі в повідомленні Управління цивільної авіації США відзначили, що аеропорт Кабула тепер ніким не контролюється, а над афганською столицею не здійснюється управління повітряним рухом.

Автор: Олег Давигора