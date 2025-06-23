Іран може не наважитися перекрити Ормуз, але навіть якщо він і зробить це, негативний ефект триватиме недовго.

Удари США по Ірану можуть призвести до того, що Тегеран порушить життєво важливий експорт нафти і газу, що викличе стрибок цін на енергоносії.

Про це йдеться в матеріалі оглядача Reuters Рона Буссо. Він зазначив, що історія говорить, що будь-який збій, найімовірніше, буде короткочасним.

"Енергетичні ринки були в стані підвищеної готовності відтоді, як 13 червня Ізраїль розпочав удари по Ірану, побоюючись порушення потоків нафти і газу з Близького Сходу, особливо через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світового попиту на нафту і газ", - написав оглядач і додав, що дотепер не було жодних суттєвих збоїв у морській діяльності в регіоні.

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Але рішення президента Дональда Трампа приєднатися до Ізраїлю, розбомбивши три основні ядерні об'єкти Ірану, може змінити ситуацію. Зокрема, Іран, у якого залишилося мало карт для гри, може відповісти ударом по цілях США в усьому регіоні та порушити потоки нафти.

"Хоча такий крок майже напевно призведе до різкого стрибка світових цін на енергоносії, історія і поточна динаміка ринку припускають, що будь-який крок, найімовірніше, буде менш руйнівним, ніж побоюються інвестори", - зазначив Буссо.

Він наголосив, що перше питання, яке слід поставити - чи здатен Іран насправді серйозно порушити або заблокувати Ормузьку протоку.

"Відповідь, швидше за все, так. Іран може спробувати замінувати протоку, ширина якої в найвужчому місці становить 55 км. Армія країни або воєнізований Корпус вартових ісламської революції (КВІР) також можуть спробувати завдати удару або захопити судна в затоці, метод, який вони використовували кілька разів останніми роками. Ба більше, хоча Ормуз ніколи не був повністю заблокований, його роботу було порушено кілька разів", - змалював ситуацію оглядач.

Таким чином, як зазначив журналіст, порушення Іраном морського сполучення через затоку, безумовно, не є безпрецедентним, але будь-яка спроба буде зустрінута швидкою відповіддю з боку ВМС США, що обмежить ймовірність постійного шоку поставок.

Буссо додав, що нинішній світовий ринок нафти, безумовно, має резервні потужності. "ОПЕК+ сьогодні має близько 5,7 млн барелів на день надлишкових потужностей, з яких Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати мають 4,2 млн барелів на день", - повідомив він.

Однак, викликає занепокоєння те, що переважна більшість нафти з Саудівської Аравії та ОАЕ постачається через Ормузьку протоку. Але дві держави Перської затоки могли б обійти протоку за допомогою нафтопроводів.

Оглядач припустив, що, можливо, Іран вирішить не робити різких кроків щодо блокування протоки тому, що це порушить його власний експорт нафти. "Тегеран також може вважати будь-яку ескалацію марною у світлі втручання США і замість цього спробує применшити важливість ударів США і повернутися до ядерних переговорів", - припустив Буссо.

"Водночас налякані енергетичні ринки, побоюючись подальшої ескалації, схильні реагувати на удари США різким стрибком цін на сиру нафту. Але навіть у сценарії кінця світу, коли Ормузьку протоку буде заблоковано, історія показує, що ринки не повинні очікувати, що будь-який шок від поставок буде постійним", - констатував оглядач.

Ситуація в Ірані

22 червня стало відомо, що Іран хоче заблокувати Ормузьку протоку. У США вже відреагували на це. Держсекретар Марко Рубіо застеріг Тегеран від "найгіршої помилки". Він зазначив, що США готові хоч завтра повернутися до переговорів з Іраном.

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