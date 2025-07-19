Цей полк має допомогти окупантам на двох напрямках, зазначив представник Сил оборони півдня.

Росія перекинула на південь України новий полк, який було сформовано у Чечні. Таку заяву зробив речни Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

В етері телеканалу "Ми – Україна" він зауважив, що нещодавно російський диктатор Володимир Путін оголосив про збільшення мобілізації. Кожен воєнний округ РФ мав створити подібні полки.

"Південний воєнний округ, який воює у нас на півдні, створив абсолютно новий мотострілецький полк. Формували його в місті Ханкала республіки Чечня... Зараз їх три батальйони, і четвертий також нещодавно зайшов сюди. Два тижні тому вони зайшли сюди, на цей напрямок", – сказав Волошин.

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За словами речника Сил оборони Півдня, це посилення тих підрозділів РФ, які зазнали великих втрат.

"А вони зазнають чималих втрат. Саме армії Південного воєнного округу доволі "стерлися". Тому цей полк прийшов поповнити їхні втрати і допомогти на певних напрямках – зокрема, на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках", – констатував Владислав Волошин.

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Збройні сили України відновили кілька позицій в районі міста Оріхів, що в Запорізькій області. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин зауважив, що українські військові заманюють ворога в пастки, після чого проводять контратаки.

Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна запропонувала РФ провести нові переговори на рівні делегацій вже наступного тижня. За його словами, також потрібна "зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир".

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