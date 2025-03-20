Американська розвідка пояснила Трампу реальну ситуацію ще минулого тижня, але на риторику президента США це не вплинуло.

Спецслужби США поінформували Білий дім, що не існує оточення "тисяч" українських солдатів на Курщині. Однак Дональд Трамп продовжує повторювати путінську брехню. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Кілька американських та європейських чиновників, знайомих з даними розвідок своїх країн, підтвердили виданню, що ЗСУ відступили на зручніші позиції, однак оточення великих сил не відбулося. Двое американців також підтвердили Reuters, що ЦРУ та інші розвідувальні служби США поділилися цією оцінкою з Білим домом ще минулого тижня. Однак Трамп продовжує стверджувати, що українські війська оточені в Курській області.

Рада національної безпеки США, ЦРУ, Офіс директора національної розвідки США та Білий дім відмовилися коментувати ситуацію на прямий запит Reuters.

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Відставний полковник морської піхоти, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (США) Марк Канчіан вважає, що вигадка про оточення тисяч українських солдатів на Курщині є частиною російської стратегії, яка полягає у тому, аби переконати всіх, що опір України є марним і агресор зрештою усе одно переможе, бо має більше ресурсів.

"Це резонує з Трампом", – каже експерт.

Путін і Трамп набрехали про котел на Курщині

Як писав УНІАН, Володимир Путін вперше заявив про буцімто оточення українських військ ще 13 березня. За його словами, українські солдати були відрізані і повинні "здатися або померти". Наступного дня Дональд Трамп повідомив, що поговорив телефоном з Путіним і буцімто в цій розмові попросив Путіна врятувати життя тисячам українців, які, за його словами, були "повністю оточені" та вразливі. Путін сказав, що так і зробить, якщо вони здадуться.

Трамп повторив заяву про "оточення" українських сил під час своїх публічних виступів у понеділок та вівторок вже цього тижня.

Генштаб ЗСУ одразу спростував ще першу заяву Трампа про оточення українських сил на Курщині. Президент України Володимир Зеленський теж заперечив, що українські війська оточені, і заявив, що Путін бреше про реальність на полі бою.

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