Це рішення дозволить конгресменам завершити роботу над річними законопроектами про витрати протягом наступних двох місяців.

Лідер республіканської меншості в Сенаті США Мітч МакКоннелл підтримав пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона про фінансування уряду строком на два місяці, хоча воно не включатиме фінансування України, що є одним із пріоритетів для МакКоннелла.

В результаті на лідера сенатської більшості від демократів Чака Шумера чиниться все більший тиск, щоб той погодився з планом Джонсона. Про це пише The Hill.

У понеділок Макконнелл похвалив пропозицію Джонсона як "відповідальну міру, яка дозволить уникнути закриття [уряду], уникнути шкідливого скорочення федеральних витрат" і дозволить законодавцям завершити роботу над річними законопроектами про витрати протягом наступних двох місяців.

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Шумер протягом кількох тижнів наполягав на тому, що законодавство про витрати повинно мати двопартійну підтримку, і, оскільки МакКоннелл підтримав пропозицію Джонсона, у демократів в Сенаті немає іншого вибору, окрім як погодитися з ним, відзначає американське видання.

Шумер відклав заплановане на понеділок процедурне голосування з питання про переміщення законодавчого механізму для продовження резолюції, щоб дати Палаті представників більше часу для вжиття заходів.

Велике питання зараз полягає в тому, чи зможе Джонсон набрати достатньо голосів, щоб прийняти тимчасовий захід щодо фінансування з Палати представників. Однак у понеділок сенатори заявили, що очікують, що він досягне своєї мети.

Союзники МакКоннелла, включаючи віце-голову комітету з асигнувань Сенату Сьюзен Коллінз, дали зрозуміти минулого тижня, що вони не є прихильниками розділення фінансування федеральних департаментів та установ на два пули з різними термінами дії.

Лідери Сенату спочатку хотіли, щоб законопроекти про регулярні асигнування та пакет екстреної додаткової іноземної допомоги були готові до кінця року.

Зіткнувшись з єдиною позицією Макконнелла і Джонсона, Шумер у понеділок дав зрозуміти, що демократи готові прийняти тимчасовий захід Палати представників щодо витрат.

Шумер оцінив це рішення як хороший крок у правильному напрямку, оскільки воно продовжує державне фінансування на нинішньому рівні та не включає різких скорочень, яких вимагають консерватори Палати представників.

Він також високо оцінив план Джонсона встановити дату закінчення терміну фінансування Міністерства оборони на 2 лютого, зберігаючи його прив'язку до багатьох програм соціальних витрат, не пов'язаних з обороною, які важливі для демократів.

Але план Джонсона залишає осторонь фінансування України - головний пріоритет для демократичної адміністрації Байдена, а також для республіканця МакКоннелла.

Якщо Конгрес схвалить пропозицію Джонсона про продовження поточного рівня фінансування до 2024 року, не буде іншого обов'язкового державного законопроекту про фінансування України або Ізраїлю, який можна було б продовжити до січня.

Тепер законодавці можуть розглянути можливість включення цього пункту в законопроект про щорічний закон про санкціонування витрат на оборону.

Представник Демократичної партії в Сенаті Дік Дурбін заявив, що буде стурбований долею фінансування України, якщо Конгрес прийме пропозицію Джонсона.

"Я думаю, нам потрібно серйозно поставитися до цього, і нам потрібно об'єднати це з іншими основними елементами доповнення, щоб все це було зроблено", - сказав він про фінансування України, попередивши, що Конгрес повинен схвалити його до кінця року.

Президент Байден запропонував надзвичайний додатковий законопроект, який включатиме гроші для Ізраїлю, України, фінансування кордонів США та інших пріоритетів.

Сенатор-республіканець Роджер Вікер, член керівної команди Макконнелла, сказав, що він незадоволений рішенням про тимчасовий захід без фінансування України. "Це мене турбує, але нам просто потрібно переконатися, що це буде зроблено", - сказав він.

Фінансування України з боку США

Як повідомляв УНІАН, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Конгрес США повинен якомога швидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її захисту. За його словами, нестача фінансування з боку США вже вплинула на здатність України захистити себе від повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше адміністрація президента Джо Байдена пропонувала виділити Україні близько $61 мільярда допомоги в одному пакеті, що включає також підтримку Ізраїлю та інших країн.

Своєю чергою, новий спікер Палати Представників Конгресу Майк Джонсон пропонував виділити допомогу Ізраїлю на суму 14,5 мільярдів доларів в окремий пакет.

Мітч МакКоннелл, незважаючи на позицію республіканців, виступав за виділення допомоги і Україні, і Ізраїлю в одному великому пакеті.

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