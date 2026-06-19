Гегсет жорстко розкритикував союзників НАТО через Іран та оборонні витрати

Очільник Пентагону наголосив, що перегляд має прискорити процес передачі більшої відповідальності за безпеку Європи самим європейським державам.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон протягом найближчих шести місяців проведе комплексний перегляд своєї військової присутності на європейському континенті. За його словами, рішення пов’язане як із недостатніми оборонними витратами окремих країн НАТО, так і з реакцією союзників на конфлікт навколо Ірану, пише The Times of Israel.

Виступаючи на зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі, очільник Пентагону наголосив, що перегляд має прискорити процес передачі більшої відповідальності за безпеку Європи самим європейським державам. Він додав, що результати оцінки будуть різними для окремих країн – одні продемонструють належний рівень виконання зобов’язань, інші можуть зіткнутися з негативними наслідками.

Гегсет також висловив невдоволення тим, що деякі союзники встановлювали обмеження для використання американських військових баз та ресурсів під час операцій, пов’язаних з Іраном. На його думку, такі дії поставили під загрозу американських військовослужбовців і не відповідають духу союзницьких відносин.

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Окремо міністр нагадав про вимогу президента Дональда Трампа щодо збільшення оборонних витрат країн НАТО до 5% ВВП. За словами Гегсета, подальша фінансова участь США в діяльності Альянсу залежатиме від того, наскільки союзники виконуватимуть взяті на себе зобов’язання.

Водночас глава Пентагону визнав, що частина європейських держав уже почала активніше інвестувати в оборону та нарощувати власні військові можливості.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи заяву американського міністра, зазначив, що перегляд військової присутності США є логічним кроком. За його словами, Вашингтон має право вимагати від союзників більшого внеску в колективну безпеку.

У повідомленнях йдеться, що також США відмінусують підводний човен, здатний запускати крилаті ракети, а також одну з двох авіаносних груп.

"Загалом, ми зможемо компенсувати багато чого. Але нам потрібно трохи більше часу, і це чіткий сигнал", – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Це складно та небезпечно для безпеки території НАТО в Європі, якщо можливості виводяться дуже швидко, і незрозуміло, коли їх можна буде компенсувати", – додав він.

На тлі цих заяв у Європі зростає занепокоєння можливим скороченням американських сил. ЗМІ повідомляють, що під перегляд можуть потрапити винищувачі F-16 і F-15, літаки-заправники, розвідувальна авіація, безпілотники, а також частина морських сил США, включно з підводними човнами та авіаносними групами.

Конфлікт між ЄС та Пентагоном

Раніше Politico повідомило, що США можуть переглянути плани щодо передачі Німеччині крилатих ракет Tomahawk через побоювання можливої реакції Росії. У Вашингтоні існують побоювання, що розміщення або постачання далекобійних високоточних ракет до центральної частини Європи може бути сприйняте Кремлем як ескалаційний крок.

Також The Washington Post писало, що країни НАТО готуються до можливого скорочення американського військового контингенту, який може бути залучений у разі загрози чи нападу. Такі очікування пов’язані з діями адміністрації президента США Дональда Трампа, яка розглядає варіанти суттєвого зменшення військової присутності Сполучених Штатів у Європі. Питання майбутнього американських сил на європейському континенті стало одним із головних під час зустрічі держсекретаря США Марко Рубіо з міністрами закордонних справ країн НАТО у Швеції.

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