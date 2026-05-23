Плутанина в планах Пентагону: НАТО намагається впоратися зі згортанням військ США у Європі, – WP

Європа готується до оборони без американських солдатів та важкого озброєння.

Союзники по НАТО готуються до того, що США скоротять чисельність сил, які надаються на випадок нападу, оскільки адміністрація американського лідера Дональда Трампа саме цим і займається, вживаючи суттєвих заходів щодо згортання масштабної військової присутності США на континенті.

Плани щодо присутності американських військ у Європі, які заплутали всіх через, здавалося б, суперечливі заяви Трампа, стали головною темою порядку денного в той момент, коли державний секретар Марко Рубіо зустрівся з міністрами закордонних справ країн НАТО у Швеції, пише The Washington Post.

Напередодні зустрічі НАТО Трамп заявив, що Сполучені Штати направлять "додатково 5 000 військовослужбовців" до Польщі. Це та сама кількість, яку адміністрація, згідно з її попередніми заявами, мала намір вивести з Німеччини, оскільки Трамп висловлював дедалі більшу розчарованість небажанням європейських лідерів більш прямо приєднатися до війни проти Ірану.

Відео дня

Рубіо заявив репортерам, що переоцінка військової присутності в Європі передувала напруженості навколо Ірану і триватиме в міру того, як США аналізують своє глобальне становище.

"Ця робота вже велася, і вона проводилася у координації з нашими союзниками. Я не кажу, що вони будуть у захваті від цього, але вони, безумовно, в курсі, – пояснив Рубіо. – Я думаю, існує широке визнання того, що в кінцевому підсумку американських військ у Європі стане менше". Він також додав, що "розчарування" Трампа в європейських лідерах через Іран "доведеться усунути".

Думка Європи про дії США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав заяву Трампа щодо Польщі та підкреслив, що він не змінює планів США щодо скорочення своєї військової присутності в Європі. "Давайте говорити прямо, – заявив він, – з часом, крок за кроком, ми будемо менше покладатися лише на одного союзника, яким є Сполучені Штати", тоді як європейці "нарощуватимуть зусилля сильніше".

Європейські офіційні особи применшують значення кроків США, заявляючи, що очікують на поступове скорочення американської військової присутності і що кілька тисяч військовослужбовців мало на що вплинуть. Але європейці також місяцями намагалися переконати Вашингтон у тому, що будь-яке виведення військ має бути скоординованим, щоб дати союзникам по НАТО час для заповнення прогалин і гарантії того, що континент не залишиться незахищеним.

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард зазначила, що різні заяви США були "дійсно заплутаними, і в них не завжди легко орієнтуватися". "Але нам потрібно продовжувати зосереджуватися на тому, що робимо ми, а не на тому, що кажуть усі інші, – підкреслила вона. – Тому нам потрібно продовжувати інвестувати у власну оборону".

Готуються й інші зміни

Союзники по НАТО також окремо готуються до зміни Моделі сил НАТО – системи, за допомогою якої 32 держави-члени визначають сили, які вони могли б задіяти у разі нападу або будь-якої іншої великої кризи, пишуть ЗМІ. Два європейські дипломати на умовах анонімності заявили, що очікують на швидке рішення США, яке скоротить їхній внесок у цей пул сил і засобів, доступних Європі у воєнний час.

Рубіо дав зрозуміти, що воно може бути прийняте найближчими днями. Рютте підкреслив, що переговори про внесок США тривають. "Але послухайте, ми готувалися до цього, – додав він. – Це пов’язано з тим фактом, що вони не можуть бути всюди одночасно".

Масштаби та терміни будь-якого скорочення не були чіткими, а точний склад цих сил не розголошується. Значне скорочення може ще більше посилити занепокоєння щодо гарантій США, які лежать в основі безпеки континенту, оскільки європейські лідери попереджають про піднесення сусідньої Росії.

Європейський чиновник заявив, що будь-яке рішення США навряд чи призведе до відкликання тих можливостей, які може надати тільки Пентагон, на відміну від засобів, які європейці вже почали заповнювати самостійно, таких як жива сила і танки. Однак оголошені на даний час скорочення з боку США вже включають скасування планів щодо розміщення в Європі батальйону далекобійної артилерії. Далекобійні ударні системи є ключовою прогалиною для європейських військових, поряд із дозаправкою в повітрі.

США чекають від Європи дій

Невизначеність разом із критикою НАТО з боку Трампа та його зовнішньополітичними коливаннями щодо Росії підштовхнули західний військовий альянс до нового розриву. З того часу, як адміністрація Трампа вступила на посаду, Пентагон чітко дав зрозуміти, що США мають намір перенаправити ресурси в інші регіони і очікують, що європейські країни візьмуть на себе відповідальність за свою конвенційну оборону.

Американські офіційні особи запевнили, що ядерний арсенал США продовжуватиме підтримувати союзників по НАТО. Міністри закордонних справ також обговорили ситуацію в Ормузькій протоці – життєво важливому судноплавному маршруті для світових поставок нафти, який виявився заблокованим з того часу, як Сполучені Штати розв’язали війну з Іраном.

Трамп висловив гнів після того, як європейські столиці відкинули заклики силою відкрити цей водний шлях. Коаліція на чолі з Францією та Великою Британією розробила плани щодо забезпечення безпеки та розмінування протоки, але лише в разі встановлення стабільного режиму припинення вогню.

Рубіо заявив, що повідомив європейським колегам, що країнам може знадобитися "план Б", якщо зусилля щодо переговорів стосовно війни зайдуть у глухий кут і "Іран відмовиться відкривати" протоку. "Комусь доведеться щось з цим робити", – підкреслив він.

Інші новини про ситуацію в НАТО

Раніше УНІАН повідомляв, що в Латвії багатонаціональна бригада НАТО досягла повної оперативної готовності. Цільова чисельність становить 3500 осіб, з яких країна-лідер Канада надає близько 2 200.

Крім того, ми також розповідали, що Росія "викрадає" українські дрони в повітрі та відводить їх у бік НАТО. Кремль фактично розпочав новий етап війни.

"У Росії немає причин зупинятися, тому що на Москву не будуть накладені жодні санкції чи наслідки, а віддача від докладених зусиль величезна", – заявив Кейр Джайлз, науковий співробітник програми "Росія та Євразія" в Chatham House.

Вас також можуть зацікавити новини: