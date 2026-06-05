Пентагон може відмовити Німеччині у Tomahawk через страх ескалації з Росією

Європейські країни мають активніше нарощувати власні спроможності, тоді як США планують переорієнтувати частину ресурсів на інші напрямки.

Пентагон, ймовірно, відмовиться від планів передати Німеччині крилаті ракети Tomahawk, оскільки американські посадовці побоюються можливої реакції Росії. Про це повідомляє Politico із посиланням на двох європейських та одного американського чиновника.

За даними співрозмовників видання, у Вашингтоні вважають, що Москва може розцінити передачу або розміщення високоточних ракет у центрі Європи як крок до ескалації.

Як зазначає Politico, можливе рішення фактично означатиме відмову від домовленостей, досягнутих ще за адміністрації Джо Байдена. Водночас Німеччина ризикує залишитися без озброєння, яке її керівництво вважає важливим для зміцнення обороноздатності.

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У матеріалі також йдеться про ширший перегляд ролі США в НАТО. Зокрема, американська сторона вже оголосила про скорочення окремих військових можливостей у Європі та закликає союзників брати на себе більшу відповідальність за оборону континенту.

Командувач сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що європейські країни мають активніше нарощувати власні спроможності, тоді як США планують переорієнтувати частину ресурсів на інші напрямки.

Крім побоювань щодо реакції Росії, американські посадовці також звертають увагу на скорочення власних запасів озброєнь. Після використання значної кількості ракет Tomahawk і Patriot під час війни з Іраном відновлення запасів може зайняти місяці або навіть роки.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше заявляв, що не очікує розміщення американських ракет Tomahawk у країні через їхню обмежену кількість у США.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус своєю чергою повідомив, що Берлін ще півтора року тому офіційно звернувся до США із запитом щодо придбання ракет Tomahawk, однак досі не отримав остаточної відповіді.

Альтернатива Tomahawk

Раніше співзасновник української оборонної компанії Fire Point Денис Штилерман в інтерв’ю Financial Times заявив, що Німеччина потенційно розглядає можливість заміни американських крилатих ракет Tomahawk українськими ракетами "Фламінго".

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