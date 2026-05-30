США знайдуть спосіб допомогти Україні захистити себе, - Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон знайде спосіб допомогти Україні захистити себе. Таку заяву він зробив у кулуарах Азіатського саміту з питань безпеки в Сінгапурі, пише Clash Report.

"Там, де ми можемо допомогти Україні, ми це робимо. Там, де ми можемо дати Європі можливість зробити більше, ми це робимо. Якщо подивитися на суму витрачених коштів, то Європа активізувала свої зусилля, а Україна проявила не меншу, а може, й більшу ефективність у цьому процесі", - сказав Гегсет журналістам.

Голова Пентагону зазначив, що США хочуть, щоб Україна могла захищатися. Він запевнив, що Вашингтон знайде спосіб забезпечити допомогу Україні.

Крім того, Гегсет згадав, що США почали вкладати більше коштів у розвиток безпілотних систем.

"У бюджеті президента Трампа на 2027 рік ви побачите 56 мільярдів доларів, виділених на забезпечення переваги у сфері безпілотних літальних апаратів", - заявив голова Пентагону.

За словами Гегсета, США продовжують вчитися на досвіді України, отриманому на полі бою.

"Ми дуже багато чому навчилися в України і тому, як вона діє. Ми маємо намір не просто бути на одному рівні, а й стати кращими у світі в цій галузі", - підкреслив він.

США засудили недавні удари Росії по Києву

Раніше заступниця постійного представника США в ООН Теммі Брюс засудила недавні удари Росії по Києву, і зокрема, застосування ракети "Орешник". Вона назвала це "небезпечною і варварською ескалацією".

Брюс підкреслила, що в результаті атаки загинули та отримали поранення мирні жителі, були зруйновані культурні та житлові будівлі. Вона застерегла Росію від систематичних ударів по Києву та закликала до негайного і всеосяжного припинення вогню.

