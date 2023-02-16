Там заявили про солідарність з Естонією, Литвою і Латвією.

США готові в разі необхідності забезпечити захист Естонії, Литві та Латвії.

Таку заяву зробив глава Пентагону США Ллойд Остін, передає видання The Guardian. За словами Остіна, США продовжують залишатися прихильними свободи та суверенітету цих балтійських країн.

"Ми єдині з вами, щоб стримувати і захищати від будь-якої загрози нашій спільній безпеці", - сказав він.

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Країни Балтії та війна в Україні

Влада трьох балтійських країн не раз висловлювала побоювання з приводу РФ. Їхні побоювання добре відомі керівництву НАТО. Зокрема, вони заявляли, що якщо Росії вдасться перемогти Україну, то наступною метою російського президента Володимира Путіна стануть саме Естонія, Латвія і Литва.

У зв'язку з цим керівництво і громадяни цих країн щосили допомагають Україні протистояти росіянам.

З початку війни ці країни надали Україні багато озброєння, а громадяни час від часу проводять збір грошей на потреби ЗСУ.

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