Чехія не залишиться в збитку від допомоги Україні, а тому не втратить мотивацію допомагати.

США нададуть Чехії 200 мільйонів доларів, які частково будуть спрямовані на компенсацію вартості зброї, переданої Україні. Про це повідомляє посольство США в Чехії.

"США нададуть ще 200 мільйонів гривень за програмою фінансування військових у Чехії. Гроші призначені для зміцнення чеської обороноздатності, захисту від підвищеної загрози з боку Росії і допоможуть відновити військовий потенціал Чехії після військових поставок Україні", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє чеське інформагентство CTK, це вже другий такий військовий грант, який Чехія отримала від США за останні місяці. Восени на компенсацію переданої Україні зброї та зміцнення чеської армії Вашингтон передав Празі 106 мільйонів доларів.

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Війна в Україні - допомога Чехії

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чехія стала одним з провідних постачальників зброї для української армії. Завдяки потужній військовій промисловості відносно невелика Чехія змогла поставити Україні велику кількість модернізованої бронетехніки радянського виробництва.

Крім того, чеська влада схвалила участь своїх громадян у війні на боці України у складі іноземного добровольчого легіону.

Також Чехія прийняла багато замовлень на виробництво зброї за контрактами від Української держави.

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