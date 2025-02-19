Україна розраховує на продовження американської підтримки нашої держави, стверджує Єрмак.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся в Києві зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про це Єрмак повідомив у Telegram.

"Сьогодні радий був вітати спецпредставника президента США з питань України та росії Кіта Келлога в Києві. Це була його перша зустріч під час візиту, і я вдячний йому, що в цей непростий час він приїхав в Україну - ми цінуємо це", - зазначив він.

Єрмак підкреслив, що для нас важливо, щоб Келлог отримав повну інформацію про те, що відбувається на фронті, про стійкість і дух нашої нації, які залишаються незмінними всі ці роки. Щоб він побачив це на власні очі і отримав всі деталі.

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Також, за словами Єрмака, важливими будуть брифінги від військового командування та командувачів на місцях, про ситуацію на полі бою.

"Розраховуємо на продовження американської підтримки нашої держави. Хочемо, щоб стосунки між нашими країнами залишалися відкритими, в них панувала довіра та принципи взаємного успіху. Важливо, як саме завершиться ця війна. Про це особисто сказав Кіту Келлогу. Росія завжди маніпулює інформацією, намагається посіяти розкол, брехати, щоб посварити нас між собою. Принцип нічого про Україну без України - ключовий. Ми зацікавлені, щоб США були на стороні правди і справедливості, а вона за нами. Ми зацікавлені в стратегічному, довготривалому та всеохоплюючому партнерстві із США. Україні потрібні гарантії безпеки, оборонне та економічне партнерство", - зауважив керівник ОП.

Візит Келлога в Україну

Як повідомляв УНІАН, Келлог прибув до Києва сьогодні. Він вже зробив першу заяву, на вокзалі його зустрічала посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії - слухати. Потім повернуся до США, поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", - сказав Келлог.

Він також заявив, що справді вірить, що "війна не розпочалася би, якби Трамп був тоді президентом".

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