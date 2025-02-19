На вокзалі його зустрічала посол США в Україні Бріджит Брінк.

Спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлог прибув до Києва та вже зробив першу заяву. Як повідомляє "Суспільне", на вокзалі його зустрічала посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії — слухати. Потім повернуся до США, поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", — сказав Келлог.

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Візит Келлога в Україну

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Візит Келлога до України

За словами Келлога, це не перший його візит в Україну. Він має провести тут три дні. Остаточна програма візиту поки не розкривалася.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що запропонував спецпредставнику США з питань України Кіту Келлогу поїхати з ним на фронт, щоб він сам побачив, що там відбувається:

Раніше стало відомо, що США визначилися з представником на переговорах з Україною та РФ. Ним буде спецпредставник Трампа Кіт Келлог. Про це повідомив помічник Путіна та член російської делегації Юрій Ушаков.