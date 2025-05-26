Пєсков заявив, що Путін приймає рішення "для забезпечення безпеки країни".

Коментуючи останні російські масовані ракетно-дронові удари по Україні, у Кремлі заявили, що російський правитель Володимир Путін приймає ті рішення, які необхідні для забезпечення безпеки країни. Відповідну заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, яка одночасно є його відповіддю президенту США Дональду Трампу, оприлюднили російські ЗМІ.

Він похвалив американську сторону за зусилля, докладені для "запуску переговорного процесу", і подякував адміністрації США, у тому числі і Трампу, водночас припустивши, що могло виникнути "емоційне перевантаження". Про це, зокрема, він сказав у відповідь на різкі слова очільника Білого дому.

"Президент Путін приймає ті рішення, які потрібні для забезпечення безпеки нашої країни. Усі ми були свідками того, як київський режим погрожував іноземним лідерам напередодні їх прибуття в Москву на святкування дня перемоги. Ці погрози київського режиму чули всі, і багато лідерів, які перебували тут, фактично стали свідками спроб київського режиму нанесення удару дронами по території РФ, по великих містах і по столиці напередодні такого важливого дня. Ці спроби тривають, ми змушені вживати заходи", - виправдався прессекретар Кремля.

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Він додав, що російський проєкт меморандуму з урегулювання ситуації поки не переданий Україні, мовляв, це "серйозний документ", який потребує ретельної підготовки.

Російські удари по Україні і реакція Трампа

Як повідомляв раніше УНІАН, уночі 25 і 26 травня російська армія влаштовувала масовані обстріли українських міст. Так, 25 травня Росія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 367 засобів повітряного нападу. У різних регіонаї України загинуло 13 мирних людей. Зокрема на Житомирщині російська ракета вбила трьох дітей з однієї сім’ї.

Після цього президент США Трамп обрушився на Путіна з жорсткою критикою, звинувативши його в божевіллі і безпідставних вбивствах. Він заявив, що у нього були дуже хороші стосунки з Путіним, але "з ним щось сталося".

"Він зовсім збожеволів! Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники запускають по містах в Україні без будь-якої причини", - написав Трамп. Він додав, що Путін хоче отримати всю Україну, однак нічим хорошим для Росії це не закінчиться.

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