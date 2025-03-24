Переговори спрямовані на досягнення прогресу в широкому припиненні вогню в Україні.

Американські та російські офіційні особи почали закриті переговори в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Про це повідомив телеканал Al Arabiya. Телеканал зазначив, що переговори спрямовані на досягнення прогресу в широкому припиненні вогню в Україні, причому Вашингтон розглядає угоду про припинення вогню в Чорному морі, перш ніж досягти ширшої угоди.

За даними росЗМІ, перед переговорами помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомляв, що на переговорах буде піднято питання безпеки у Чорному морі.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков розмито говорив, що окрім відновлення зернової угоди, обговорюватимуться інші "нюанси" та "аспекти" припинення війни проти України.

Переговори про припинення війни в Україні

23 березня в Саудівській Аравії також відбулися переговори делегацій США та України. Після них міністр оборони Рустем Умеров сказав що "розмова була конструктивною та змістовною – обговорили ключові питання, зокрема, в енергетичній сфері".

Перед переговорами з РФ стало відомо, що делегація США домагатиметься прогресу в питанні припинення вогню в Чорному морі та ширшого припинення насильства в Україні.

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