Президент США вірить, що мир в Україні вже близький.

Китай може посприяти в досягненні миру між Україною та Росією. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування зі ЗМІ.

Так, один із журналістів запитав його про можливе залучення Китаю до зусиль із досягнення миру в Україні. Трамп відповів, що вважає такий варіант доцільним і сподівається на успіх.

"Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням. Ми дуже стараємося, і я думаю, що ми близькі до цього", - додав він.

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Війна в Україні та Китай

Як писав УНІАН, Китай став провідним постачальником імпортної сировини і комплектуючих для російського військово-промислового комплексу в умовах західних санкцій, накладених на РФ у зв'язку з її неспровокованим вторгненням в Україну. Зокрема до 90% нової мікроелектроніки, що використовується в російській зброї, постачає саме Китай.

Також ми розповідали, що Китай загалом підтримує російську риторику щодо війни в Україні, вважаючи за краще називати її "українською кризою" та уникаючи будь-яких формулювань, що покладають на Росію провину за кровопролиття. Наприклад, сьогодні Китай і Росія опублікували спільну заяву, в якій закликали "усунути першопричини" війни. Під цим формулюванням Кремль має на увазі реальну політичну незалежність і суверенітет України.

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