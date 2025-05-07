Келлог: Наразі Путін - єдина перешкода на шляху до припинення вогню в Україні

Україна погодилася на всеосяжне перемир'я з Росією, запропоноване США. Втім, головною перешкодою до припинення вогню є російський диктатор Володимир Путін.
Про це заявив спецпредставник США з питань України Кіт Келлог в етері Fox News. Він зазначив, що Україна погодилася на припинення вогню з безліччю умов, деякі з яких Києву не подобаються. Натомість Росія фактично відхилила ініціативу США.
"Вони (українці, - УНІАН) погодилися, що необхідне всеосяжне перемир'я на землі, на воді та в небі, на 30 днів, яке може бути продовжено. Вони хочуть цього сьогодні. Ми повернулися з Лондона два тижні тому, ми спілкувалися з "коаліцією рішучих", яку очолюють британці, французи і німці, що вони готові до цього всеосяжного перемир'я, з безліччю умов. І українці на це згодні", - заявив Келлог.
Спецпредставник визнав, що не всі умови подобаються Україні, але "ми виходимо на те, що це шлях, яким треба рухатися". Келлог додав, що сторони "близькі" до можливого перемир'я:
"Я думаю, ми близькі. Єдина людина, яка може принести результат - це президент Трамп. Але якщо Путін погодиться. Я думаю, прямо зараз, нашою перешкодою на шляху до прогресу є президент Росії, який не погоджується".
Зусилля США щодо встановлення миру в Україні
Після повернення у Білий дім Дональд Трамп неодноразово закликав до припинення війни в Україні та початку мирних переговорів між Києвом і Москвою. Він висловлював занепокоєння щодо тривалих бойових дій і високих людських втрат, підкреслюючи необхідність зупинити бомбардування та щотижневу загибель тисяч молодих людей.
Трамп також зазначав, що обидві сторони — Росія та Україна — зацікавлені в завершенні конфлікту. Однак, під час переговорів з адміністрацією Трампа, Росія висувала нейприйнятні вимоги щодо розірвання військових зв'язків України з НАТО та набуття нейтрального статусу з обмеженою армією.
Днями Трамп навіть пригрозив санкціями Росії, якщо вона не почне реальні переговори про мир.