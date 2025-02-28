Україні потрібні реальні гарантії безпеки, бо без них війна повернеться, стверджує Єрмак.

Президент України Володимир Зеленський відстоює інтереси українського народу. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Керівник ОП відзначив, що безпека - це не просто слово, а життя.

"Це майбутнє без сирен, без втрат, без страху за тих, кого любимо", - відзначив Єрмак.

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Він наголосив, що без реальних гарантій війна повернеться.

"Вона завжди повертається туди, де залишають шанс на новий удар", - підкреслив Єрмак.

"Президент бореться за нашу країну, за кожного, хто захищає про справедливий та довготривалий мир. Підтримую Президента, який відстоює інтереси нашого героїчного народу. У кожній ситуації. Крапка", - зазначив керівник ОП.

Він додав, що в Україні вдячні тим, хто поруч.

"Тим, хто розуміє, що Україна - це не просто точка на карті. Це Мінас-Тіріт, який тримає світ від зла", - наголосив Єрмак.

Також він додав, що в Україні дуже дякують всьому американському народу за підтримку. Єрмак додав:

"Вона наближає день, коли війна стане лише спогадом".

Зустріч Трампа з Зеленським

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і з метою укладення Двосторонньої Угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови. Зеленський планував говорити з Трампом про подальшу підтримку України і гарантії безпеки для України. Президент України наголошував, що для України важливо, аби допомога Америки не була зупинена.

Водночас, під час короткого виголошення заяв і спілкування з пресою в Овальному кабінеті Білого дому, що передувало робочому ланчу за зачиненими дверима, між Зеленським, Трампом і віце-президентом США Джей Ді Венсом сталася словесна суперечка. Президент України достроково залишив Білий дім. Угоду не було підписано.

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