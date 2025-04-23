У Британії запевнили, що ніколи не підуть від України.

У Великій Британії заявили, що Україна має самостійно вирішувати своє майбутнє після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його країна вийде з переговорів, якщо мирна угода з РФ не буде досягнута, цитують The Telegraph та Le Monde.

"Ми підтримуємо зусилля США, спрямовані на те, щоб покласти край війні надовго. Я думаю, що це те, чого ми всі хочемо. Зрештою, Україна має сама вирішувати своє майбутнє. Ми ніколи не підемо від України", - заявив прессекретар прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера у коментарі для журналістів.

Як повідомляє The Guardian, прессекретар також наголосив, що Велика Британія залишається "абсолютно відданою" забезпеченню "справедливого і тривалого миру в Україні" після того, як держсекретар США Марко Рубіо відмовився брати участь у переговорах у Лондоні сьогодні, 23 квітня.

Відео дня

Коли у речника запитали, чи розчарований Стармер таким рішенням, він відповів:

"Сьогодні відбудуться суттєві технічні зустрічі з європейськими, американськими та українськими посадовцями щодо того, як зупинити бойові дії та покласти край незаконному вторгненню Путіна".

Прессекретар додав, що 22 квітня міністр закордонних справ Британії Девід Леммі провів "продуктивну розмову з Рубіо, який підтвердив, що США з нетерпінням чекають на змістовні та позитивні технічні зустрічі в Лондоні сьогодні".

"Як ви знаєте, ми залишаємося абсолютно відданими забезпеченню справедливого і тривалого миру в Україні, і ці сьогоднішні переговори є важливою частиною цього", - додав він.

Переговори у Лондоні - що відомо

Як писав УНІАН, сьогодні, 23 квітня, переговори про Україну в Лондоні скасували. Відомо, що в цей день мала відбутися зустріч між міністрами закордонних справ Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України. За інформацією журналістів, перемовини відбудуться лише між головними дипломатами України та Великої Британії.

Водночас CNN повідомляв, що держсекретар США Марко Рубіо не їде до Лондона після того, як Зеленський відкинув визнання Криму російським. Тоді зазначалось, що замість нього США представлятиме спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Своєю чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зробив заяву про перемовини у Лондоні. За його словами, шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям.

Вас також можуть зацікавити новини: