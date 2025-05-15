За його словами, Зеленський продемонстрував "величезну готовність" під час своєї поїздки до Туреччини.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував відсутність президента Росії Володимира Путіна на переговорах щодо України в Стамбулі.

За його словами, президент України Володимир Зеленський продемонстрував "величезну готовність" під час своєї поїздки до Туреччини.

"Єдина людина, яка зараз неправа, не з'явившись, - це Путін", - заявив Мерц у ток-шоу "Maybrit Illner" на каналі ZDF.

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Він також анонсував новий пакет санкцій ЄС проти РФ наступного тижня. Політик запевнив, що пакет готовий і буде ухвалений у вівторок у Брюсселі.

За словами канцлера, планів постачати крилаті ракети Taurus в Україну поки що немає.

"Наразі це питання не стоїть на порядку денному", - сказав Мерц, відповідаючи на запитання про можливий опір з боку СДПН.

Канцлер стверджує, що доставка також потребуватиме значного часу, зважаючи на необхідність навчання, проте Україна отримує крилаті ракети з Франції та Великої Британії.

Мерц наголосив, що не проводитиме дебати публічно, висловивши думку, що значення Taurus для України "перебільшується".

Переговори в Стамбулі - деталі

Незважаючи на ініціативу Зеленського провести особисту зустріч у Стамбулі, Путін відмовився від переговорів і не прибув до Туреччини. РФ на переговорах представляють помічник Путіна Володимир Мединський і заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Зі свого боку, Зеленський однаково прибув до Туреччини і зупинився разом із делегацією високого рівня в Анкарі, а потім провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Путін затягує час, відмовляючись іти на мирні переговори з Україною.

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