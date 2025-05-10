За словами Пєскова, це пов'язано із західними постачаннями зброї.

Росія буде вимагати припинення постачань американської та європейської зброї в Україну під час будь-якого потенційного перемир'я. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю ABC News, передає The Guardian.

"В іншому випадку це буде перевагою для України. Україна продовжить тотальну мобілізацію, привівши нові війська на фронт. Україна використає цей період для підготовки нових військовослужбовців і для того, щоб дати відпочити вже існуючим. Тож чому ми повинні надавати Україні таку перевагу?", - зазначив він.

Журналісти нагадали, що в п'ятницю президент США Дональд Трамп закликав РФ та Україну "закінчити цю дурну війну", наполягаючи на 30-денному припиненні вогню, на яке, як він наголосив, Україна готова погодитися.

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Водночас Пєсков повторив стурбованість, про яку говорив російський диктатор Володимир Путін ще 13 березня та розповів Трампу про це у телефонній розмові 18 березня.

"Припинення вогню було підтримано президентом Путіним, але він поставив кілька запитань. Він сказав, що зараз ми маємо певну динаміку на фронті, російські війська наступають, і наступають досить впевнено. Тож якщо ми говоримо про припинення вогню, що ми будемо робити з партіями зброї, які щодня надходять зі Сполучених Штатів і з європейських країн?", - сказав речник Кремля.

Як зазначили у Reuters, раніше Трамп чинив тиск на президента України Володимира Зеленського та показав нетерпіння щодо Росії, тому президент США висловив думку, чи не грається з ним Путін.

Водночас Пєсков заперечив це і наголосив, що саме Україна відмовляється від прямих перемовин.

"Президент Путін робить все можливе, щоб вирішити проблему, досягти врегулювання мирним і дипломатичним шляхом. Але не маючи під рукою мирних і дипломатичних засобів, ми повинні продовжувати військову операцію", - підкреслив речник Кремля.

За його словами, Росія сподівається, що посередництво Трампа допоможе надати "трохи більше гнучкості, трохи більше політичної волі і мудрості київському режиму".

Мирні переговори - останні новини

Раніше Bloomberg повідомляв, що Білий дім розглядає Путіна як серйозну перешкоду для досягнення миру в Україні. Зокрема у Білому домі підготували низку варіантів посилення економічного тиску на РФ, але остаточних рішень поки що не ухвалено.

Водночас видання Reuters писало, що США та Європа підготували для Путіна жорсткий ультиматум щодо перемир'я. Зазначається, що якщо Росія відмовиться, то проти неї будуть застосовані нові санкції США та ЄС.

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