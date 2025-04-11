РФ та США можуть домовитись про перемир'я до 9 травня, - міністр оборони Естонії

Високопосадовець зазначив, що Путін дуже уважний до сакральних дат, тому такий варіант цілком можливий.

Росія може спробувати укласти угоду зі США щодо перемир'я на фронті до 9 травня через свою любов до "особливих дат". Таку думку озвучив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише The Guardian.

"Я читаю знаки. Путін був завжди уважним до дат", - сказав Певкур, відповідаючи на запитання, чому він думає, що Росія спробує укласти угоду зі США саме до 9 травня.

Естонський міністр також нагадав, що 23 лютого 2022 року у Росії відзначили день Збройних сил, а наступного дня - 24 лютого - окупаційні війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.

Відео дня

"Тому я вважаю, що і 9 травня, яке для нас є днем Європи, для Росії є днем закінчення Другої світової війни, вони будуть прагнути, можливо, до цього, щоб отримати якусь угоду, якесь перемир'я чи щось подібне", - додав Певкур.

Пропозиція про перемир'я - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 березня у місті Джидда, Саудівська Аравія, відбулися переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США та негайно запровадити 30-денний режим припинення вогню з можливістю продовження. Головною умовою було прийняття та одночасне виконання припинення вогню Російською Федерацією.

Водночас Володимир Путін висунув низку умов для запровадження 30-денного перемир'я з Україною. Зокрема, він зажадав зупинити мобілізацію в Україні та переозброєння ЗСУ.

Також у Росії прив'язали припинення вогню у Чорному морі до вимоги зняти частину антиросійських санкцій. Зокрема, у російського диктатора Путіна вимагають зняти санкції з Россільгоспбанку і компаній-виробників та експортерів добрив, скасувати обмеження на обслуговування в портах російських торговельних суден, а також зняти заборону на постачання до РФ сільгосптехніки і товарів для виробництва продовольства і добрив.

Вас також можуть зацікавити новини: