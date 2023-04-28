Решту танків ще ремонтують.

Перша партія обіцяних урядом Іспанії Україні німецьких танків Leopard 2 вже прибула до Польщі.

Про це повідомила Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес. Лінкори з танками вийшли з іспанського порту Сантандер тиждень тому. Міністр повідомила, що вони прибули до Польщі сьогодні вранці. Пункт подальшого призначення не розголошується з міркувань безпеки, пише El Mundo.

"Сьогодні вранці в порт Польщі прибули шість Leopard, які відремонтовані Іспанією і будуть доставлені в Україну залізницею", - сказала Роблес.

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Танки Леопард від Іспанії: що відомо

Нагадаємо, у лютому 2023 року Іспанія пообіцяла передати Україні шість танків Leopard 2. Незабаром у Міністерстві оборони пообіцяли передати ще чотири танки.

Видання DW повідомляло, що курс навчання роботі з цими танками в Іспанії пройшли 55 українських танкістів - 10 повних екіпажів і обслуговуючий персонал.

23 квітня стало відомо, що Іспанія вже відправила першу партію Leopard 2. Інші ще перебувають на ремонті, їх обіцяють відправити пізніше.

Іспанські ЗМІ писали, що на "приведення бойових танків Leopard моделі 2A4 в експлуатаційні умови" було виділено 4,1 мільйона євро.

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