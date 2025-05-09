Глава МЗС Угорщини наголосив, що Україна нібито часто застосовує "антиугорську" пропаганду.

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто закликав своїх громадян "до обережності" у зв'язку з інформацією про затримання про затримання угорських шпигунів на Закарпатті.

"Очевидно, що в Україні часто застосовується антиугорська пропаганда. Така антиугорська пропаганда, яка в багатьох випадках, як з'ясовувалося, не має під собою жодного підґрунтя", - заявив він, передає медіа 444.hu.

Сіярто закликав усіх "проявляти обережність щодо всіх таких новин, які з'являються в українській пропаганді". Він натякнув на те, що від української сторони офіційного повідомлення поки що не надходило.

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"Якщо ми отримаємо будь-які подробиці або офіційну інформацію, тоді зможемо зайнятися цим питанням, доти це слід розцінювати як пропаганду, до якої потрібно ставитися з обережністю", - наголосив глава МЗС Угорщини.

Що відомо про цей випадок

У п'ятницю Служба безпеки України опублікувала повідомлення про те, що було викрито угорську військову розвідувальну агентурну мережу, члени якої діяли на Закарпатті.

За даними слідства, вони виявляли військові бази, відстежували настрій угорської громади Закарпаття і про все це доповідали угорському військовому зв'язковому офіцеру.

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