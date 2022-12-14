Союзники України довгий час відкладали санкції щодо деяких російських олігархів та їхніх компаній.

Головний акціонер "Норнікеля" та російський олігарх Володимир Потанін незабаром потрапить під санкції США. У списку санкцій компанію мільярдерові складуть кілька членів уряду Росії.

За даними The Wall Street Journal, "Норнікель" є одним з найбільших у світі виробників паладію і рафінованого нікелю. Підприємство збагатило Потаніна і зробила його другим олігархом в РФ. При цьому "Норнікель" під санкції поки що не потрапляє.

Союзники України довгий час відкладали санкції щодо деяких російських олігархів та їхніх компаній, бо боялися викликати небажані економічні наслідки.

Відео дня

Станом на початок поточного року, на компанію припадало близько 5% світового річного виробництва нікелю. Крім того, російська компанія виробляє близько 40% світового обсягу паладію. Також "Норнікель" поставляє на ринок кобальт і мідь.

Санкції проти Потаніна - що відомо

29 червня влада Великої Британії оголосила про чергове розширення списку санкцій щодо Росії через війну в Україні. Під обмеження потрапили вісім компаній і 12 росіян, у тому числі друга найбагатша людина Росії, власник великого конгломерату "Інтеррос" і найбільший бенефіціар "Норильського нікелю" Володимир Потанін.

11 жовтня влада Нової Зеландії ввела санкції щодо 75 громадян Росії. У списку опинився Потанін.

Вас також можуть зацікавити новини: