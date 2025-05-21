Це вже не перший випадок, коли США блокують жорсткі формулювання в заявах "Великої сімки".

США нібито виступили проти обіцянки подальшої підтримки України та фрази про протиправність війни, яку розв'язала Російська Федерація в заяві "Великої сімки".

Видання Politico, посилаючись на свої джерела, пише, що в узгодженні спільної заяви G7 виникли проблеми через позицію адміністрації нинішнього президента США Дональда Трампа.

Зазначається, що Вашингтон проти включення до заяви фрази про подальшу підтримку України. Крім того, американці хочуть уникнути опису повномасштабної війни Росії в Україну як "протиправного" вторгнення.

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Це вже не перший випадок, коли США блокують жорсткі формулювання в заявах "Групи семи" щодо України на тлі прагнення Трампа схилити Володимира Путіна до мирних переговорів.

Саміт "Великої сімки" в Канаді - останні новини

Саміт "Великої сімки" (G7) відбудеться 15-17 червня 2025 року в канадській провінції Альберта. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив на саміт президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови після вступу на посаду.

Повідомляється, що Карні в розмові із Зеленським запевнив його в непохитній підтримці України. При цьому наголосив, що країна забезпечить Україні військову підтримку, необхідну для самооборони - зараз і в майбутньому.

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