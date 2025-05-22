Однак Група поки що не погодила підсумкову заяву.

Міністри фінансів країн "Великої сімки" (США, Канада, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Японія) домовилися продовжувати підтримувати Україну в її захисті від вторгнення Росії. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль у кулуарах зустрічі G7 у Канаді, пише Bloomberg.

"Стало зрозуміло, що в рамках формату G7 підтримка триватиме без змін, і що Україна може розраховувати на сильну солідарність і суттєву підтримку з боку країн G7", - сказав Клінгбайль.

Водночас Bloomberg зазначає, що станом на кінець середи група не погодила підсумкову заяву, яка формалізує зобов'язання, про які говорив Клінгбайль.

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"Ми інтенсивно працюємо над нею - є ще кілька моментів, які нам потрібно вирішити. Але я з обережним оптимізмом дивлюся на те, що в нас усе вийде", - сказав Клінгбайль про заяву.

Зазначається, що напередодні саміту Групи Семи в середині червня переговори супроводжуються невизначеністю, особливо щодо того, чи будуть США продовжувати підтримувати Київ.

Допомога Заходу у війні України з Росією

Євросоюз 20 травня затвердив уже 17-й пакет санкцій проти РФ. Під нові обмеження, зокрема потрапили майже 200 кораблів "тіньового флоту".

Окрім цього, блок готує нові обмеження. Вони можуть бути спрямовані проти фінансового сектору РФ у рамках останньої спроби союзників України чинити тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, щоадміністрація президента США поки що не планує виділяти нові пакети військової допомоги на додачу до тієї зброї, яку постачають Україні в рамках раніше ухвалених програм.

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