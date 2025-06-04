Це була не перша спроба Лі Чже Мьона обійняти посаду президента країни.

У Південній Кореї пройшли дострокові президентські вибори. Перемогу на них здобув опозиціонер Лі Чже Мьон.

Як повідомляє південнокорейське агентство Yonhap, після підрахунку 95% голосів представник ліберальної "Демократичної партії" набрав 48,83% голоси виборців, порівняно з 42,03%, які набрав його опонент від "Народної партії влади" Кім Мун Су. Кім уже визнав свою поразку.

Варто зазначити, що на виборах у 2022 році Лі Чже Мьон поступився Юн Сок Йолю – він залишався президентом Республіки Корея, допоки йому не оголосили імпічмент після скандалу з запровадженням воєнного стану у країні.

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Лі Чже Мьон – що відомо про нового президента Південної Кореї

Лі Чже Мьон – не нове обличчя на політичній арені в Південній Кореї. Він був міністром праці та губернатором провінції Кьонгі.

61-річний політик уже двічі висувався на посаду президента, проте успіху не мав. Лі відомий своєю популістською риторикою та обіцянками економічного зростання.

Шлях Лі Чже Мьона не був прозорим. Зокрема він є фігурантом розслідування щодо корупції. Також його звинувачували у зловживанні владою.

Під час цієї передвиборчої кампанії він робив акцент на важливості зв'язків зі США напередодні торговельних переговорів з президентом Дональдом Трампом.

Також ЗМІ писали про те, що за президентства Лі Чже Мьона Республіка Корея може різко змінити політику щодо Китаю і КНДР.

Замах на Лі Чже Мьона

У січні 2024 року під час спілкування з журналістами в Пусані (одне з найбільших міст у Південній Кореї), на Лі Чже Мьона було скоєно замах. До чиновника підійшов чоловік з проханням про автограф та вдарив його ножем у шию, розповідає BBC. Поранення не було критичним, але Лі знадобилася операція. Після цього передвиборчу кампанію він проводив за куленепробивним склом та в бронежилеті.

Нападник сказав, що хотів, щоб Лі ніколи не став президентом. Чоловіка засудили до 15 років ув'язнення.

Що Лі Чже Мьон казав про війну в Україні

Ще під час попередніх президентських перегонів Лі Чже Мьон нарвався на критику через заяву про війну в Україні. Хоча він і засудив напад на Україну, 25 лютого, наступного дня після початку повномасштабного вторгнення РФ, він заявив, що у початку війни винен український лідер:

"Під час президентських дебатів, що відбулися 25 лютого, Лі Чже Мьон, кандидат від правлячої Демократичної партії, висловився некоректно. Він заявив, що Володимир Зеленський, "якому бракує знань у політиці та дипломатії, спровокував Росію. Президент України несе відповідальність за початок війни"", – згадує The Diplomat.

Ці слова швидко розлетілися в соцмережах, і користувачі здебільшого критикували заяву Лі. Згодом політик вибачився за свої слова. Проте багато виборців сумнівалися, чи було це вибачення щирим, чи йшлося більше про намагання не втратити голоси виборців.

У 2023 році Лі Чже Мьон критикував тодішнього президента Юн Сок Йоля за його слова про можливість розгляду передачі зброї Україні. Під час брифінгу політик наголошував, що це може завдати шкоди південнокорейському бізнесу в Росії та призвести до посилення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном.

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