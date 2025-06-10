Потяги до Пхеньяна курсуватимуть з Москви і Хабаровська.

Росія відновлює рух потягів маршрутами "Москва – Пхеньян" і "Хабаровськ – Пхеньян". Про це пише The Insider з посиланням на компанію "Російські залізниці".

Зазначається, що пряме залізничне сполучення між столицями Російської Федерації і Північної Кореї знову запрацює 17 червня, а між Хабаровськом і Пхеньяном - 19 червня.

У сполученні з Москвою потяги курсуватимуть двічі на місяць, а з Хабаровськом - раз на місяць. Зазначається, що "Пхеньян - Москва" є найдовшим безпересадковим залізничним маршрутом у світі: відстань між столицями держав становить понад 10 тисяч кілометрів, а час у дорозі - 8 діб.

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Також видання нагадало, що пасажирське залізничне сполучення між Росією і Північною Кореєю припинилося у лютому 2020-го через пандемію COVID-19.

Останнім же часом залізниця активно використовували для постачання у Росію з КНДР зброї та інших вантажів для потреб російської армії у війні проти України.

Відносини РФ і КНДР: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин пообіцяв Росії "беззастережну підтримку" у війні проти України. Кім наголосив, що Північна Корея буде відповідально дотримуватися положень договору між двома країнами, який було підписано під час візиту президента Росії Володимира Путіна до Пхеньяну минулого року. Він містить пакт про взаємну оборону, що передбачає негайну військову допомогу в разі збройної агресії проти однієї зі сторін.

Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Північна Корея отримала можливість виготовляти "Шахеди", ймовірно, для того, щоб постачати їх до Росії для ударів по Україні. Росія зараз виробляє близько 2000 одиниць на місяць і планує збільшити цю кількість до 5000.

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