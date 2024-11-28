Частково руку до цього рішення доклав обраний президент США Дональд Трамп.

Українська делегація, яку очолював міністр оборони Рустем Умєров, просила владу Південної Кореї продати озброєння для ЗСУ, а не поставляти його безкоштовно. Йшлося про зенітні ракетні комплекси Cheongung та інші засоби ППО.

Однак Сеул відмовився через обмеження свого експортного законодавства, яке забороняє постачання зброї до зон активних бойових дій, повідомляє південнокорейський телеканал SBS.

Як зазначається, Умєров зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем та міністром національної оборони Кім Йон Хеном. Він заявив про бажання придбати не тільки комплекси Cheongung, а й радіолокаційні системи для протиповітряної оборони і контрбатарейної боротьби. Розуміючи можливі проблеми з постачанням боєприпасів калібру 155 мм, Україні пропонувала купити лише заряди для цих них..

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За даними ЗМІ, південнокорейський уряд оголосив, що через високий попит і експортні зобов’язання постачання систем Cheongung раніше 2030 року неможливе. Крім того, так заявили, що в наявності для експорту немає танків K2 та самохідних артилерійських установок K9, які також цікавили українську сторону.

Попри урядову відмову, кілька південнокорейських оборонних компаній отримали контакти української делегації. Однак Міністерство національної оборони Південної Кореї закликало їх утриматися від самостійного обговорення угод із Києвом.

SBS вказує, що проблема не тільки в експортному законодавстві - офіційний Сеул врахував позицію новобраного президента США Дональда Трампа, який висловив намір швидко завершити війну в Україні.

Війна в Україні - роль Південної Кореї

Дещо раніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що "не виключає" прямих постачань зброї в Україну, залежно від рівня участі Північної Кореї у війні.

Представник президента ЮК заявляв, що Південна Корея поки що не планує постачання 155-мм снарядів для України, оскільки від української сторони не надходило запиту.

Bloomberg попереджав, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у США Південна Корея може переглянути свої плани щодо відправлення зброї в Україну, і це рішення сильно вплине на напрямок війни.

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