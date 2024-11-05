На його переконання, захист нашого мирного населення, яке щоденно страждає від дронно-ракетних ударів Росії, це "не про постачання зброї як такої".

Питання постачання Україні наступального озброєння залишається надзвичайно чутливим для уряду Республіки Корея з огляду на законодавчі обмеження. Про це розповів посол України в цій країні Дмитро Пономаренко.

Як зазначає видання "Главком", у Південній Кореї діє законодавча норма, згідно з якою офіційний Сеул не може постачати зброю країнам, що перебувають у стані війни.

"Враховуючи це, у своїй роботі з офіційним Сеулом ми пропонуємо поетапний підхід до цього питання. Наприклад, спочатку сконцентруватися на отриманні систем оборонного типу і класу: засобів ППО, радарів, систем РЕБ тощо", - сказав посол.

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На його переконання, захист нашого мирного населення, яке щоденно страждає від дронно-ракетних ударів Росії, це "не про постачання зброї як такої". ВІн пояснив:

"Це про справедливу і вкрай необхідну гуманітарну допомогу у забезпеченні безпечного життя для людей в Україні, задля можливості дітям безперешкодно ходити до школи, а їхнім батькам на роботу; не прокидатися від сирен і вибухів; спати вдома, а не в бомбосховищах. Жити і почуватися захищеними".

Дипломат зауважив, що робота, яка ведеться МЗС на систематичній основі та пошук прийнятних для корейської сторони механізмів взаємодії з метою розблокування постачання летального озброєння різних типів, не проходить безрезультатно.

Чи отримає Україна зброю від Південної Кореї

Президент України Володимир Зеленський повідомив, яка військова допомога Україні потрібна від Південної Кореї. Глава держави повідомив, що не знає, з якими пропозиціями до України приїде делегація з Південної Кореї.

"Ми точно знаємо, що нам потрібна від Південної Кореї. Ми точно хотіли би на це розраховувати. Передовсім, це захист - це протиповітряна оборона. Ми не встигаємо побудувати повністю протиповітряний щит проти Росії", - додав він.

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