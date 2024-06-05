Єдиною справедливою основою для досягнення миру є Формула миру президента Володимира Зеленського.

Міністерство закордонних справ України повідомило, як Китай міг би зробити робити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні.

Як йдеться у заяві відомства, українські дипломати взяли до уваги слова міністра закордонних справ КНР пана Ван Ї, висловлені ним на пресконференції з турецьким колегою.

"Китай слушно декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир. Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт", - йдеться у заяві.

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В МЗС Україні переконані, що "участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності". Зокрема, як наголошують українські дипломати, "на тлі чотирьох самітів між Китаєм та державою-агресором Росією на рівні лідерів, що відбулися з початку повномасштабного вторгнення, це був би важливий сигнал збалансованої позиції Китаю".

"Саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир. Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру президента України Володимира Зеленського", - сказано у заяві.

Мирний план Китаю по Україні

Як повідомляв УНІАН, головний дипломат Китаю Ван Ї заявив, що понад два десятки країн підтримали бачення Пекіна щодо врегулювання російсько-української війни, через кілька днів після того, як Китай заявив, що пропустить майбутній мирний саміт у Швейцарії.

Міністр закордонних справ Китаю стверджував, що Росія і Україна окремо "підтвердили більшу частину змісту" принципів політичного врегулювання, які були викладені Китаєм і Бразилією в спільній заяві минулого місяця.

Ван також заявив, що "умови ще не готові для мирних переговорів", додавши, що Китай буде "приймати власні рішення" щодо участі у зустрічах щодо миру в Україні.

Дипломат не торкнувся основної вимоги України, щоб Росія вивела свої війська з усієї території, анексованої з 2014 року, до того, як можуть розпочатися будь-які переговори.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай не підтвердив присутність на Саміті миру на будь-якому рівні. Він уточнив, що США мають контакти з іншими державами, аби залучити їх до участі у Саміті миру, а Китай працює над тим, аби країни не приїжджали на Саміт миру.

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