Він каже, що розчарувався в північнокорейському режимі.

Північнокорейський дипломат у листопаді перебіг із Куби в Південну Корею. Він став найбільш високопоставленим дипломатом КНДР, який втік туди з 2016 року.

Як пише The Guardian, Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила повідомлення газети Chosun Ilbo про дезертирство політичного радника посольства КНДР на Кубі. Одним із його завдань було перешкоджання встановленню дипвідносин Південної Кореї та Куби.

Відомо, що 52-річний Рі Іль Гю працював у міністерстві закордонних справ Північної Кореї з 1999 року. Він має подяку від Кім Чен Ина за успішні переговори з Панамою щодо скасування затримання судна, спійманого на перевезенні зброї з Куби у 2013 році.

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"Кожен північнокореєць хоча б раз замислюється про життя в Південній Кореї. Розчарування в північнокорейському режимі і похмуре майбутнє змусили мене задуматися про дезертирство. Насправді, північнокорейці жадають возз'єднання навіть більше, ніж південнокорейці. Усі вірять, що возз'єднання - єдиний спосіб забезпечити своїм дітям краще майбутнє. Сьогодні режим Кім Чен Ина жорстоко знищив навіть найменшу надію, що залишилася у народу", - сказав він в інтерв'ю газеті.

Втеча з КНДР

Правозахисники та експерти зазначають, що останніми роками кількість перебіжчиків із Північної до Південної Кореї падає. Ще 10 років тому за рік до Сеула прибуло 2700 осіб, а 2023 року - лише 196.

За їхніми словами, більша частина з них - люди, які довго жили за кордоном. Один з останніх гучних випадків - втеча заступника посла КНДР у Великій Британії Тхе Ен Хо у 2016 році.

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