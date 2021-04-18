У суботу, 17 квітня, у Великобританії проводили в останню путь чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II, герцога Единбурзького принца Філіпа.
Монарха поховали у каплиці Святого Георгія (Віндзорському замку), що є частиною палацового комплексу у Віндзорі, пише DW.
Кількість гостей на церемонії не перевищувала 30 осіб. Серед запрошених були троє родичів принца Філіпа з Німеччини.
Читайте такожПрощання з принцом Філіпом порушила гола жінка (відео)Від публічної церемонії прощання королівська сім'я відмовилася, а британців попросили не приїжджати на похорон і не збиратися натовпами біля Віндзорського замку у зв'язку з пандемією COVID-19. Похорони пройшли з дотриманням карантинних обмежень, Учасники церемонії носили чорні захисні маски, дотримувалися дистанції.
Похорон принца став для королеви першою появою на публіці після смерті чоловіка. У день похорону жителі Великобританії вшанували його пам'ять загальнонаціональною хвилиною мовчання.
Під час жалобної процесії труну з тілом Філіпа привезли на катафалку на відспівування до каплиці Святого Георгія. Очолювали церемонію старші з чотирьох дітей королівського подружжя - принц Чарльз і принцеса Анна.
На церемонії прощання були присутні й онуки покійного, серед яких і принц Гаррі. Його дружина Меган Маркл, за інформацією ЗМІ, спостерігала за тим, що відбувається, зі США.
Читайте такожОстрів'яни з культу принца Філіпа готуються до прощання зі своїм "богом" (фото)Під час відспівування принца архієпископ Кентерберійський зазначив, що покійний вів "життя служіння". За герцога виголосили молитву, підкресливши "його непохитну віру і вірність, його високе почуття обов'язку і порядність, його життя служіння нації та Співдружності, а також відвагу і натхнення його правління".
Після церемонії відспівування труну з тілом помістили до 200-річної усипальниці, де вже поховані 24 члени королівської сім'ї.
Очікується, що після смерті Єлизавети II труну з тілом принца Філіпа перенесуть з цієї усипальниці під загальну для них двох могильну плиту в підземний склеп каплиці короля Георга VI. Там поховані батьки королеви і її сестра принцеса Маргарет.
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