За вагою працівників регулярно стежили та карали за зайві кілограми.

Бортпровідниці авіакомпанії Emirates поскаржилися, що їм заборонили гладшати. За зайві кілограми стюардесам скорочують зарплату та навіть відсторонюють від роботи.

Про це пише видання Insider.

36-річна Карла Бейсон, яка пропрацювала в авіакомпанії дев'ять років і звільнилася у 2021 році, розповіла, що неодноразово була свідком того, як її колег попереджували про штрафи через надмірну вагу.

За словами жінки, на посаду стюардеси Emirates не беруть людей із видимими татуюваннями.

Її колега Майя Дукарік зазначила, що в Emirates є так звана "поліцію ваги", яка інколи не допускала членів екіпажу до рейсу через зайві кілограми.

Компанія стежить за зовнішнім виглядом персоналу. Тому для бортпровідників створили спеціальну програму управління вагою. Вона містить дієти та вправи, результат яких згодом оцінював відділ кадрів.

Стюардеса з десятирічним стажем Дуйгу Караман змушена була звільнитися через колегу, який постійно скаржився на те, що вона "важка", пише The Mirror. Жінка впродовж трьох років працювала над своєю фігурою, але їй не вдалося схуднути на два кілограми. Це слугувало причиною звільнення.

За словами Караман, відділ харчування компанії розробив спеціальну дієту для бортпровідників, але вона не включала нічого особливого.

"Вони дають вам аркуш паперу формату А4, на якому просто написано: "Не їжте рис, не їжте хліб". Якось так. Це були речі, які всі знають, наприклад, регулярний сон, якого в мене не було через роботу", – сказала Дуйгу.

Стюардеса зазначила, що бортпровідники повинні були рік пропрацювати з необхідною вагою. Лише після цього їх виключали з програми. Як тільки працівник набрав 1-2 зайві кілограми, його повертали у програму знову.

Читайте такожУ США запустили авіарейси для охочих зайнятися сексом у повітрі (фото)Як повідомляв УНІАН, раніше стюардеса звільнилася з ірландської авіакомпанії RyanAir і розбагатіла на продажу своїх відвертих фотографій.

Зазначається, що 27-річна Аманда Соммер Amanda Sommer залишила роботу у 2020 році та зареєструвалася на інтернет-платформі, користувачі якої отримують доступ до контенту за певну плату.

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