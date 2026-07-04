У Польщі заявили, що не пустять Україну в ЄС, доки та не відмовиться від УПА і Бандери

Одна з найвпливовіших партій Польщі має намір зробити блокування євроінтеграції України своєю метою.

Лідер впливової польської партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський заявив, що його політична сила не допустить вступу України до Європейського Союзу, якщо Київ не відмовиться від "культу Степана Бандери" та героїзації ОУН і УПА. Про це, як пише польське видання PolsatNews, він заявив у листі до членів партії, датованому 1 липня.

На початку листа Качинський наголосив, що від початку повномасштабної війни Польща підтримувала Україну та її територіальну цілісність. За його словами, уряд PiS на чолі з Матеушем Моравецьким здійснив безпрецедентні військові, дипломатичні та гуманітарні кроки, які, на його думку, допомогли зберегти українську державність у найважчий період війни.

Окрему увагу Качинський приділив історичним суперечкам між двома країнами. Він різко розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського наприкінці травня присвоїти одній із військових частин почесне найменування на честь "героїв УПА". На думку голови PiS, це стало неприйнятним кроком з огляду на польську оцінку подій на Волині та Галичині.

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Також у листі політик заявив, що Польща не заперечує право України формувати власну національну ідентичність, однак вважає неприйнятною героїзацію діячів, яких у Польщі вважають відповідальними за злочини проти польського населення.

"Україна не може бути прийнята до Європейського Союзу, якщо вона повністю не відкине курс, обраний сьогодні", – наголосив Качинський у листі. Він додав, що в іншому випадку ЄС буде "дестабілізований та розпадеться".

Він також пообіцяв, що у разі перемоги PiS на виборах партія блокуватиме європейську інтеграцію України.

"Право і справедливість" заявляє полькам і полякам: Україна з культом Бандери та інших злочинців, героїзацією УПА й ОУН – не увійде до Європейського Союзу! Якщо ми виграємо вибори, то точно цього не допустимо", – написав політик.

Крім того, Качинський закликав членів своєї партії вже зараз протидіяти крокам уряду Дональда Туска, які, на його думку, сприяють прискореній інтеграції України до ЄС.

"Треба вже сьогодні використовувати всі доступні засоби, щоб блокувати дії уряду Туска, спрямовані на інтеграцію України до Європейського Союзу на привілейованих умовах", – йдеться у листі.

Українсько-польська суперечка: останні новини

Як писав УНІАН, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава очікує від України конкретних кроків для зниження напруги у відносинах. Він підкреслив, що Польща хотіла б отримати чіткий і впевнений сигнал від Києва після цього "невдалого рішення" президента Зеленського.

Туск також повідомив, що отримав звернення від українських політиків, зокрема від експрезидента Віктора Ющенка, який закликав спільно працювати над історичними питаннями, щоб минуле не визначало майбутнє.

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