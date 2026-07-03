Чому Польща вирішила не передавати Україні МіГи: в ЗМІ вказали нову причину

Українські фахівці заявили, що літаки спочатку мають пройти ремонт і модернізацію на Військових авіаційних заводах за рахунок уряду Польщі.

Делегація України після огляду пострадянських винищувачів МіГ-29 дійшла висновку, що їхній технічний стан настільки поганий, що вони приймуть їх за умови, що Польща модернізує ці літаки за власний рахунок. Інформатор Onet, пов’язаний з урядом розповів, що Польща на це погодилася.

Видання додало, що також була проблема з визначенням очікувань з боку Польщі.

"Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш нещодавно оголосив, що уряд запропонував Києву партнерську угоду – передачу Україні радянських винищувачів МіГ-29, що залишилися у Повітряних силах, в обмін на передачу технологій безпілотників нашій промисловості", - йдеться в статті.

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Згідно з офіційною версією, українці відмовилися від домовленостей щодо обміну ноу-хау та технологіями, тому Польща не надішле їм літаки.

За інформацією видання, протягом останніх місяців у Польщі перебували українські делегації, які мали оцінити технічний стан 14 пострадянських винищувачів, що досі належать Повітряним силам.

"Проблема полягає в тому, що ці літаки, які наразі базуються на 22-й базі тактичної авіації в Мальборку, роками не модернізувалися, оскільки військові поступово замінюють їх новою технікою: F-16, FA-50 та F-35", - зауважує видання.

Вказується, що українські фахівці дійшли висновку, що винищувачі значною мірою зношені та застарілі. Особливе занепокоєння у них викликав поганий стан шасі цих літаків.

Видання зауважує, що вони заявили про готовність прийняти польські літаки, але поставили умову: літаки спочатку мають пройти ремонт і модернізацію на польських Військових авіаційних заводах у Бидгощі. При цьому, витрати на це мала покрити польська сторона.

Пояснюється, що після початку повномасштабної війни українці почали ремонтувати та модернізувати свої МіГи саме на заводах у Бидгоші. При цьому вони оплачують ці послуги з власного бюджету.

Особа, пов’язана з польською оборонною промисловістю, розповіла, що цього разу українці хотіли, щоб за це заплатив уряд Польщі.

Видання пояснює, що для Міністерства оборони Польщі вимоги Києва виявилися неприйнятними, оскільки модернізація пострадянських літаків означала б величезні витрати, а натомість українська сторона нічого не пропонувала.

"Коли Польща відмовилася фінансувати ці роботи, українці втратили інтерес до наших МіГів", - стверджує інформатор Onet.

Додається, що подібну інформацію підтвердив також співрозмовник із Міністерства оборони.

В статті йдеться, що лише коли у громадському просторі почали з’являтися запитання про те, коли Польща передасть Україні винищувачі МіГ, які ще залишаються на озброєнні наших Повітряних сил, польський уряд вирішив пов’язати цю справу з проблемою відсутності технологічного трансферу з боку України.

Віцепрем’єр Косіняк-Камиш пояснював це рішучістю уряду. Він наголошував, що, на відміну від своїх попередників, нинішній уряд не буде лише субсидувати Україну, а очікує дотримання принципу взаємності.

Співрозмовники Onet зазначають, що українці, як і раніше, зацікавлені в придбанні польських винищувачів. Однак під час переговорів вони зіграли жорстко і висунули суворі, важкі для прийняття умови. Тим часом польська сторона не змогла чітко визначити, чого саме вона очікує натомість.

""Дронні технології" – це настільки широке поняття, що туди можна підмістити що завгодно. Проблема в тому, що Міністерство оборони не змогло говорити про конкретні речі, тому українці відступили. Це справжній фестиваль некомпетентності. На жаль, з обох боків у справу втрутилася політика, яка багато чого псує", - розповіло джерело видання.

Вказується, що Уряд і Міністерство оборони наразі перебувають у настільки напружених стосунках, що навіть якщо певне обладнання Польщі не потрібне і його краще передати Україні, вони все одно не зроблять цього безкоштовно.

"Проблема в тому, що МО не знає, чого хоче в сфері дронових технологій, а тому не вміє вести переговори з українською стороною. Я знаю лише, що набагато краще з цією співпрацею справляються польські компанії, як цивільні, так і "Польська оборонна група". Вони намагаються щось робити разом з українцями. Натомість до Міністерства оборони я маю таке зауваження: вони не знають, що відбувається", – заявив колишній військовий, який співпрацює з українською армією.

На думку військових, хоча переговори щодо передачі Україні літаків МіГ зайшли у глухий кут, це питання все ж не втратило актуальності. По-перше, тому що ці літаки після можливої модернізації стали б реальним надбанням для Збройних сил України.

По-друге, якщо вони не потраплять до України, то незабаром доведеться прийняти рішення, що з ними робити далі: як їх законсервувати і де розмістити.

Польські МіГ-29 для України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що аналітики зазначили, що навіть кілька додаткових винищувачів були б корисними для України, яка вже четвертий рік відбиває російську агресію. Водночас критичного значення рішення Польщі не має. Додається, що однією з головних проблем залишається не лише кількість літаків, а й підготовка пілотів. Експерти також звертають увагу, що Варшава зрештою перевела питання передачі МіГ-29 із військової допомоги у площину комерційних переговорів.

Також ми писали, що прес-служба Міністерства оборони повідомила, що МіГи будуть циклічно виводитися зі служби в польських Збройних силах. оскільки винищувачі зношуються, вилітають ліміт годин, на який сертифіковані, ніхто не планує інвестувати в їхню подальшу модернізацію. Тому літаки будуть поступово, один за одним, виводитися зі служби.

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