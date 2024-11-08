Польська влада шукає двох росіян і затримала чотирьох громадян України в рамках розслідування.

Російські розвідслужби, ймовірно, стояли за серією посилок, які вибухнули на кур'єрських складах по всій Європі, заявили польські прокурори. Вони прямо вказали пальцем на Москву у справі, яка, за словами чиновників, могла стати причиною авіакатастрофи.

Як зазначає Reuters, вибухи на кур'єрських складах у Великій Британії, Німеччині та Польщі в липні могли ознаменувати серйозну ескалацію, спричинивши вибух на літаку.

Співробітники служби безпеки заявили, що посилки були частиною змови, яка в остаточному підсумку була спрямована на вибухи на вантажних рейсах у США і Канаду.

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"Докази, зібрані у справі, вказують на високу ймовірність того, що обговорювані акти саботажу були натхненні російськими спецслужбами", - заявив представник польської прокуратури Пшемислав Новак.

Російське посольство у Варшаві заявило, що звинувачення прокурора були "необґрунтованими". Новак сказав, що польська влада шукає двох росіян і затримала чотирьох громадян України в рамках розслідування.

Польські прокурори заявили в жовтні, що затримали чотирьох осіб і шукають ще двох у зв'язку з посилками, але не розкрили національності обвинувачених у причетності. У жовтні прокурори заявили, що розслідують роль "іноземної розвідки", не називаючи Росію безпосередньо. Новак уточнив:

"Ведуться інтенсивні заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вищевказаної міжнародної групи. Ці дії здійснюються у співпраці з правоохоронними органами інших країн Європейського союзу".

Він додав, що посилки, які вибухали, були відправлені зі столиці Литви Вільнюса.

Вибухи посилок у Європі

Росія готувалася до вчинення терактів на бортах вантажних або пасажирських літаків, що прямували до США і Канади. Про це повідомляло видання The Wall Street Journal.

Західні спецслужби вважають, що два запалювальні пристрої, надіслані через службу DHL, були частиною таємної російської операції, яка зрештою мала на меті спричинити пожежі на бортах цивільних літаків. Видання нагадало, що ці пристрої вибухнули в липні в логістичних центрах DHL. Сталося це в німецькому Лейпцигу та англійському Бірмінгемі.

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