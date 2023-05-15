Ці поставки стали можливими завдяки схемам для обходу санкцій, в яких були задіяні підставні покупці.

Завдяки схемам з обходу санкцій до Росії за час повномасштабної війни в Україні потрапили деталі літаків Boeing, Airbus та інших компаній на мільйони доларів. Влада США затримала росіянина і його партнера у справі про обхід санкцій, пише The New York Times.

З російських митних документів випливає, що торік в Росію зі США були успішно відправлені тисячі партій деталей для літаків. Одержувачами виступили, в тому числі, підсанкційні авіакомпанії: "Аерофлот", "Росія", "Перемога", "Урал", UTair, S7 Airlines.

Відомо про більш ніж 5 тисяч поставок в Росію, які включали різноманітні авіаційні деталі – від простих гвинтів до двигунів за сотні тисяч доларів.

Відео дня

Загалом за вісім місяців 2022 року до Росії було відправлено авіазапчастин американського виробництва на суму 14,4 млн доларів. Велика частина (деталі на 8,9 млн доларів) - товари американського авіавиробника Boeing, які були продані через третіх осіб. Також поставлялися деталі для літаків Airbus. Експерти кажуть, що Boeing або Airbus не обов'язково були винні в тому, що деталі потрапили в Росію в обхід санкцій.

Ці поставки стали можливими завдяки незаконним схемам для обходу санкцій, в яких були задіяні підставні покупці. Більшість продуктів надходили через такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай та Мальдіви.

За однією з таких схем стояв громадянин Росії Олег Пацуля, який проживає поблизу Майамі. За версією слідства, він міг допомогти росіянам обійти глобальні санкції через мережу компаній, що базуються у Флориді, Туреччині та Росії. Передбачається, що Пацуля сам вийшов на російські авіакомпанії з пропозицію допомогти.

"У світлі санкцій, введених проти Російської Федерації, ми успішно вирішуємо виникаючі проблеми", – стверджував він у листі росіянам.

У четвер Пацуля і його діловий партнер були заарештовані. Їм пред'явлені звинувачення в порушенні експортного контролю США і відмиванні грошей.

Авіація в Росії під санкціями - що потрібно знати

Після російського вторгнення в Україну США у партнерстві з майже 40 іншими урядами запровадили санкції, покликані обмежити доступ Москви до зброї, комп'ютерних чіпів, деталей літаків та інших продуктів, необхідних для підживлення їхньої економіки та ведення війни. Санкції торкнулися і російських авіакомпаній.

За даними The Observatory of Economic Complexity, імпорт літаків і авіаційних деталей в Росію впав з 3,45 млрд до близько 286 млн доларів. Кількість вузькофюзеляжних літаків, що використовуються в Росії, за даними Cirium, впала приблизно на 16%, а більших двофюзеляжних – приблизно на 40%.

З'являлися повідомлення про те, що через брак деталей російські авіакомпанії були змушені розбирати літаки на запчастини, щоб інші залишалися в експлуатації, а також звертатися до Ірану за технічним обслуговуванням і запчастинами.

Також повідомлялося, що Superjet 100, перший великосерійний пасажирський літак Росії, може перестати літати через дефіцит свічок запалювання, що виник на тлі санкцій.

Вас також можуть зацікавити новини: