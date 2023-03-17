Заміна двигунів на російські ПД-8 неможлива через високу вартість.

Superjet 100, перший великосерійний пасажирський літак Росії, може перестати літати через дефіцит свічок запалювання. Раніше свічки для російсько-французьких моторів SaM146 поставляли з США. Але поставки були припинені на тлі введення проти Росії санкцій за повномасштабне вторгнення в Україну, і виник дефіцит, пише "РБК" з посиланням на співробітників авіакомпаній.

Минулого місяця перший заступник гендиректора російської авіакомпанії "ІрАеро" Володимир Панфілов написав у Мінпромторг РФ лист, в якому попередив, що частині парку Superjet "протягом найближчого часу" загрожує поступове повне припинення польотів через брак свічок.

Однак гендиректор "ІрАеро" Юрій Лапін стверджує, є кілька запасних свічок, і тому проблеми можливі, але в майбутньому. "Ростех" збирається виготовляти свої свічки і заявляє, що поставки почнуться вже цього року.

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Загрози для російського Superjet 100

Sukhoi Superjet 100 – російський пасажирський літак, призначений для перевезення від 87 до 108 пасажирів на відстань до 4,6 тисяч кілометрів. Використовується російськими авіакомпаніями на внутрішніх авіарейсах. Це перший великосерійний пасажирський літак Росії, випускається з 2007 року. Розроблявся компанією "Громажданские самолеты Сухого" за участю французьких та італійських компаній.

У літаках використані двигуни SaM146 виробництва французької компанії Safran, яка залишила російський ринок на тлі повномасштабної війни в Україні. Це призвело до подальших проблем РФ з їх використанням.

Експерти пояснювали, що заміна двигунів на російські ПД-8 – непомірно дорога (можна порівняти з вартістю всього літака).

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