Берлін стверджує, що нове фінансування оборонної промисловості має бути відкритим для партнерів, які не входять до ЄС, але Париж із цим не згоден.

Налякана погрозами президента США Дональда Трампа припинити американський захист, Європа пообіцяла різко збільшити витрати на оборону. Однак пропозиція про вливання 150 млрд євро в оборонну промисловість ЄС стала новою точкою конфлікту в боротьбі між Францією і Німеччиною, пише Financial Times.

Ідея Європейської комісії зібрати 150 мільярдів євро, які будуть позичені столицям для нарощування військового виробництва, отримала одностайну політичну підтримку, однак деталі все ще уточнюють, а також активно обговорюють питання про те, чи можна витратити ці гроші на зброю, вироблену за межами блоку.

Так, на саміті ЄС у четвер кілька лідерів, включно з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, заявили, що ініціатива має бути відкрита для партнерів-однодумців, які не входять до ЄС, як-от Велика Британія, Норвегія, Швейцарія або Туреччина.

Відео дня

Однак проти виступив президент Франції Еммануель Макрон, який виступає за збільшення європейської автономії та стимулювання внутрішнього промислового виробництва. Він заявив, що "витрати не повинні бути спрямовані на новий готовий комплект, який знову буде неєвропейським". За його словами, для усунення прогалин у критично важливих для Європи можливостях "метод полягає у виявленні найкращих бізнесменів і підприємств, які у нас є".

Як зазначає FT, брюссельські дипломати побоюються, що ініціативу в 150 млрд євро буде зірвано через ті самі аргументи, які понад рік відкладали узгодження Європейської програми оборонної промисловості - фонду в 1,5 млрд євро, що виділяє гранти на оборону. Зусилля з її реалізації застопорилися після того, як Париж зажадав обмежити частку компонентів, які можуть бути витрачені за межами ЄС, і ввести заборону на продукцію, захищену інтелектуальною власністю третіх країн.

"Старшим посадовим особам комісії, яким доручено підготувати детальну пропозицію в найближчі 10 днів, настійно рекомендовано тісно взаємодіяти з Парижем, Берліном та іншими столицями, щоб переконатися, що її не заблокують, коли винесуть на затвердження країнам-членам", - ідеться в статті.

"Належить виконати велику роботу. Тиждень тому (проєкту) ще не існувало, а тепер він має бути готовий менш ніж за два тижні. Доведеться йти на компроміси, - сказав один із представників ЄС.

Голова Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що кредити спрямують на сім ключових спроможностей, включно з протиповітряною і протиракетною обороною, артилерією і безпілотниками. Це допоможе країнам-членам "об'єднати попит і купувати разом", а також забезпечити "негайне надання військового обладнання для України".

При цьому Польща, яка наразі головує в ЄС, відчуватиме тиск, щоб виробити швидку угоду. Ініціатива може бути схвалена більшістю з 27 країн ЄС, але підтримка Франції вважається важливою.

"Ми перебуваємо на тій стадії, коли це просто необхідно залагодити в ім'я швидкості, а не досконалості. Але якщо вже ми з небажанням протягнули 1,5 млрд євро через заперечення Франції, то як же ми збираємося виділити 150 млрд. євро?", - сказав один із дипломатів ЄС.

Збільшення оборонних витрат у ЄС

Як повідомляв УНІАН, цього тижня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план "Переозброєння Європи", який є ініціативою, спрямованою на мобілізацію до 800 мільярдів євро на європейську безпеку.

Цей план дасть змогу країнам ЄС значно збільшити видатки на оборону відповідно до бюджетних правил, отримати доступ до 150 мільярдів євро кредитів для спільних оборонних проєктів, а також на посилення підтримки України, залучити кошти ЄС для інвестування у сферу оборони та залучити приватний капітал для зміцнення оборонно-промислового комплексу.

Вас також можуть зацікавити новини: