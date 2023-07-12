Турецький лідер запевняє, що Росія вже передумала ображатися на нього.

Туреччина повернула додому командирів полку "Азов" на прохання України. Жодних домовленостей з Росією цим рішенням Анкара не порушила. Про це заявив президент країни Реджеп Ердоган на прес-конференції у Вільнюсі.

Він підкреслив, що домовленість про перебування командирів "Азова" в Туреччині після їх звільнення з полону була досягнута на двосторонній основі між Україною і Росією. У цьому питанні Туреччина виступала лише як сторона, що надає притулок, заявив турецький лідер.

За словами Ердогана, він відпустив захисників "Азовсталі" додому тільки тому, що про це його попросив президент України Володимир Зеленський. При цьому Росія досить швидко змінила своє негативне ставлення до повернення додому "азовців", стверджує турецький лідер.

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"Спочатку були якісь заяви з боку Росії, але потім, коли вони дізналися про деякі обставини, ситуація увійшла в позитивне русло", — сказав Ердоган, ухилившись від викладення подробиць.

Повернення командирів "Азова" в Україну

8 липня Володимир Зеленський відвідав Туреччину з неанонсованим візитом. Вже після закінчення всіх офіційних заходів прес-служба ОП раптово повідомила, що президент повертається в Україну не сам, а з п'ятьма командирами полку "Азов", які за домовленістю з РФ після звільнення з полону перебували в Туреччині з вересня 2022 року.

У Кремлі обурилися цим повідомленням. Спікер президента РФ Дмитро Пєсков тоді повідомив, що повернення азовців є порушенням домовленостей саме з боку Туреччини. Трохи пізніше МЗС РФ пригрозило Туреччині "негативними наслідками" , а в російському парламенті Туреччину вивели з розряду "нейтральних" країн і записали в "недружні".

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